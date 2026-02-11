Credito, agevolazioni grazie all’accordo siglato con BCC Bergamasca e OrobicaConfcommercio Bergamo e Fogalco grazie all'accordo con l'istituto di credito rafforzano il sostegno delle imprese del territorio

Confcommercio Bergamo, Fogalco e BCC Bergamasca e Orobica rinnovano e rafforzano la propria collaborazione a sostegno delle imprese del territorio, mettendo a disposizione degli associati condizioni agevolate su conti correnti, finanziamenti e monetica. L’accordo nasce con l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito e supportare la liquidità delle aziende, in una fase in cui diventa sempre più strategico poter contare su strumenti finanziari flessibili e vantaggiosi. Nel dettaglio, l’intesa prevede condizioni agevolate sui rapporti di conto corrente e sui finanziamenti, con una riduzione dello 0,5% sullo spread grazie alla garanzia Fogalco, oltre a condizioni dedicate sui servizi di monetica offerti da BCC Bergamasca e Orobica.

“E’ un piacere stipulare questo accordo con Confcommercio Bergamo, un’associazione storica del territorio, e la nostra Banca, la BCC Bergamasca e Orobica – spiega Gualtiero Baresi, Presidente di BCC Bergamasca e Orobica –. In BCC rivolgiamo una particolare attenzione al territorio, anche per il tramite della forte connessione con le varie associazioni di categoria. Questo accordo è un punto di partenza per aiutare commercianti ad affrontare le incertezze del futuro e per sostenere lo sviluppo delle proprie attività.”

“Siamo soddisfatti dell’accordo firmato con Bcc Bergamasca e Orobica, perché è destinato all’operatività delle nostre imprese – afferma Giovanni Zambonelli, presidente di Confcommercio Bergamo-. Abbiamo individuato nella BCC Bergamasca e Orobica la banca del territorio più consona, in questo momento, alle esigenze delle nostre imprese, e abbiamo stretto questa interessante partnership di cui i nostri associati potranno beneficiare.”

“L’accordo permette di concedere ai nostri associati agevolazioni sia per i Pos, con installazione gratuita, canoni di locazione mensile e commissioni molto concorrenziali, che per il servizio di conto corrente con un’offerta interessante; ma il fiore all’occhiello dell’accordo riguarda i finanziamenti che necessitano di garanzia, per i quali ci sono sconti dedicati ai nostri soci dello 0,5% sullo spread. In questo modo rafforziamo il nostro supporto alle imprese associate che vogliono investire e svilupparsi” spiega Cristian Botti, presidente di Fogalco.

Le imprese interessate possono rivolgersi alle sedi Confcommercio Bergamo o agli sportelli di BCC Bergamasca e Orobica per ricevere informazioni dettagliate sulle modalità di accesso alle agevolazioni previste dall’accordo.