Imprese & Territorio presenta in Confcommercio “Disintermediare stanca”Appuntamento giovedì 23 aprile, ore 18 nella Sala Conferenze, in Via Borgo Palazzo, 137

Imprese & Territorio presenta in Confcommercio “Disintermediare stanca”

Appuntamento giovedì 23 aprile, ore 18 nella Sala Conferenze, in Via Borgo Palazzo, 137

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Giovedì 23 aprile, alle ore 18, nell’ambito della Fiera dei Librai, Imprese & Territorio, ospita in Confcommercio Bergamo (Sala Conferenze, Via Borgo Palazzo 137) Francesco Seghezzi, presidente dell’Associazione ADAPT e  docente a contratto presso l’Università degli studi di Bergamo , che presenta il suo saggio Disintermediare stanca. Democrazia economica, populismo e crisi del collettivo, edito da Franco Angeli (2026). Il volume propone una lettura critica e comparata delle tensioni contemporanee e affronta uno dei nodi più urgenti del nostro tempo: il rapporto tra economia, democrazia e rappresentanza collettiva, indagando come la spinta alla disintermediazione, nei mercati, nella politica, nel lavoro, stia ridisegnando equilibri sociali e istituzionali, alimentando populismi e mettendo sotto pressione le forme tradizionali di organizzazione collettiva. Attraverso cinque casi studio – Austria, Francia, Italia, Polonia e Spagna – l’autore ricostruisce le diverse traiettorie di interazione tra populismo, sindacato e modelli nazionali di democrazia economica.
Dopo i saluti di Antonio Terzi, presidente di Imprese & Territorio e di Li.Ber, associazione Librai Bergamaschi, l’autore dialogherà con Giovanni Zambonelli, presidente Camera di Commercio di Bergamo, intrecciando riflessione teorica e prospettiva economica locale. Modera l’incontro il giornalista Dino Nikpalj, membro del comitato editoriale Fiera dei Librai.

Info: 035.4120203,info@confcommerciobergamo.it.

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