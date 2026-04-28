Imprese & Territorio presenta in Confcommercio “Disintermediare stanca”Appuntamento giovedì 23 aprile, ore 18 nella Sala Conferenze, in Via Borgo Palazzo, 137

Giovedì 23 aprile, alle ore 18, nell’ambito della Fiera dei Librai, Imprese & Territorio, ospita in Confcommercio Bergamo (Sala Conferenze, Via Borgo Palazzo 137) Francesco Seghezzi, presidente dell’Associazione ADAPT e docente a contratto presso l’Università degli studi di Bergamo , che presenta il suo saggio Disintermediare stanca. Democrazia economica, populismo e crisi del collettivo, edito da Franco Angeli (2026). Il volume propone una lettura critica e comparata delle tensioni contemporanee e affronta uno dei nodi più urgenti del nostro tempo: il rapporto tra economia, democrazia e rappresentanza collettiva, indagando come la spinta alla disintermediazione, nei mercati, nella politica, nel lavoro, stia ridisegnando equilibri sociali e istituzionali, alimentando populismi e mettendo sotto pressione le forme tradizionali di organizzazione collettiva. Attraverso cinque casi studio – Austria, Francia, Italia, Polonia e Spagna – l’autore ricostruisce le diverse traiettorie di interazione tra populismo, sindacato e modelli nazionali di democrazia economica.

Dopo i saluti di Antonio Terzi, presidente di Imprese & Territorio e di Li.Ber, associazione Librai Bergamaschi, l’autore dialogherà con Giovanni Zambonelli, presidente Camera di Commercio di Bergamo, intrecciando riflessione teorica e prospettiva economica locale. Modera l’incontro il giornalista Dino Nikpalj, membro del comitato editoriale Fiera dei Librai.

Info: 035.4120203,info@confcommerciobergamo.it.