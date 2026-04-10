Alta formazione Go.In al via, iscrizioni entro il 24 aprileTorna il percorso di Bergamo Sviluppo, realizzato con Università e sistema associativo, co-finanziato dalla Camera di Commercio per le mpmi

Uno sguardo sul mondo e i nuovi scenari globali, un passo avanti per le imprese del territorio, pronte a cogliere la sfida dell’internazionalizzazione, tra innovazione e gestione del cambiamento. Sono aperte fino al 24 aprile le domande per l’ammissione al Corso di Alta Formazione Go.In 2026- Scenari globali e opportunità di crescita per le mpmi, rivolto a imprenditori, manager e lavoratori di micro, piccole e medie imprese della provincia di Bergamo. Il percorso prevede 60 ore di lezione (20 online e 40 in presenza) e ore di coaching personalizzato (al massimo 20 a impresa). Il corso di alta formazione ha l’obiettivo di trasferire competenze e strumenti utili ad assumere decisioni strategiche e organizzative efficaci per affrontare un contesto sempre più complesso e competitivo. L’iniziativa, realizzata con il sistema associativo territoriale e grazie al finanziamento della Camera di commercio di Bergamo, prevede il supporto tecnico-scientifico dell’Università degli Studi di Bergamo, e in particolare del Centro di Ateneo SdM – Scuola di Alta Formazione.

CORSO DI ALTA FORMAZIONE “GO IN’ 2026 – SCENARI GLOBALI E OPPORTUNITA’ DI CRESCITA PER LE MPMI”

Contesto e strategia imprenditoriale, innovazione e gestione del cambiamento, strategie di marketing e internazionalizzazione: saranno queste le macroaree affrontate nell’edizione 2026 del percorso realizzato da Bergamo Sviluppo in collaborazione con il sistema associativo locale e il supporto scientifico dell’Università di Bergamo. Il percorso, rivolto a imprenditori, manager e dipendenti di MPMI, prevede 60 ore di formazione e ore di coaching personalizzato (max 20 a impresa). Acquisire una mentalità aperta all’innovazione, alla crescita e alla gestione del cambiamento prendendo decisioni strategiche innovative per gestire meglio impresa, mercato e team, sono alcuni degli obiettivi del percorso, per trasferire conoscenze e strumenti utili in un contesto sempre più complesso e competitivo. Quota d’iscrizione per le mpmi della provincia di Bergamo, grazie al co-finanziamento della Camera di commercio: 350€ + Iva. Iscrizioni entro il 24 aprile (30 posti, 1 partecipante per impresa). Requisiti e modalità di iscrizione sul sito di Bergamo Sviluppo

Referente iniziativa: Silvia Campana, e-mail: campana@bg.camcom.it (tel. 035/3888036)

Ecco qui il programma del percorso GO.IN 2026