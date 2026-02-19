Tutto il gusto de “La Burtleina” a ChorusLifeLa bortellina piacentina sbarca a Bergamo

“La Burtleina” ha inaugurato ufficialmente a Bergamo il suo primo punto vendita, all’interno dello smart district ChorusLife in via Carlo Serassi 26. Curiosi, buongustai e appassionati hanno partecipato a un pomeriggio di assaggi e brindisi, scoprendo un prodotto che porta in città un pezzo di tradizione piacentina.

Il progetto nasce infatti da una storia familiare e dall’idea di portare oltre i confini locali una ricetta “povera” ma identitaria: la bortellina (“burtleina”, in dialetto piacentino), una frittella fritta a metà strada tra frittata, gnocco fritto e crepe croccante, proposta in abbinamento a salumi e formaggi del territorio piacentino.

A promuovere il format sono Simone Scagnelli, originario di Travo e da trent’anni attivo professionalmente a Bergamo, e Raisa Andreea Mihailescu, referente del punto vendita. “Abbiamo deciso di partire da Bergamo perché qui viviamo e perché è una città dinamica: il contesto giusto per far decollare un progetto che vuole portare una tradizione piacentina nel mondo” spiega Scagnelli, ricordando l’episodio da cui l’idea ha preso forma: un viaggio a Shanghai e una telefonata del padre Pietro che ha acceso l’intuizione di trasformare una ricetta di casa in un marchio.

Il locale di ChorusLife è pensato sia per il consumo sul posto sia per l’asporto. La proposta valorizza prodotti piacentini – salumi tipici (come coppa, salame e pancetta), vino e birra artigianale – con farciture che includono anche formaggi come gorgonzola e stracchino. In menu anche il panino con salame cotto della tradizione.

All’inaugurazione hanno partecipato anche il consigliere regionale Ludovico Albasi (Emilia-Romagna), il consigliere regionale Ivan Rota (Lombardia), l’assessore del Comune di Bergamo Giacomo Angeloni, il sindaco di Travo, Roberta Valla, e il direttore di Confcommercio Bergamo Oscar Fusinitaglio

Burtleina si propone come base per un programma di sviluppo del format, con l’obiettivo di approdare in altre città italiane e, in prospettiva, anche in contesti ad alta frequentazione come aeroporti e stazioni.

Orari: aperto 7 giorni su 7, orario continuato 11.30–21.30.