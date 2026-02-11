Libri per sognare, Stefania Carini presenta Il coraggio di OscarProseguono gli incontri con gli autori. Protagonista la storia

Proseguono gli incontri con gli autori della decima edizione di Libri per Sognare. Stefania Carini, autrice di libri per ragazzi e giornalista, presenta mercoledì 11 febbraio, alle ore 9, Il coraggio di Oscar , pubblicato nel 2024 da Mondadori nella collana Oscar Primi Junior ( in calendario anche gli incontri il 4 marzo, ore 10 e l’8 aprile, ore 11). Un libro che parla di storia, coraggio e impegno.

Valentino è in gita con la classe di quinta elementare al museo di Storia, dove è in corso una mostra speciale dedicata alla seconda guerra mondiale. Quando si imbatte nella signora Elena, la vicina di casa che gli porta sempre i biscotti, incontrata per caso nelle sale del museo, la giornata diventa ancora più speciale. L’anziana donna, infatti, ricorda di come, da bambina, durante la guerra si è salvata grazie al coraggio di Oscar. Il suo racconto parte dalle Aquile Randagie, un gruppo di scout che negli anni del fascismo sfidò il regime. La gita si trasforma così in un tuffo nella Storia, una storia fatta di coraggio e di ideali, di lotta per i diritti e la libertà.

Il libro, con illustrazioni di Giulia Rossi, è ad alta leggibilità per avvicinare in modo agevole alla lettura anche chi ha difficoltà, nell’ambito di un progetto grafico Mondadori – Oscar Primi Junior.

Stefania Carini, laureata in Storia del Cinema alla Statale di Milano, si occupa di cultura, media e Storia. Collabora con “Il Post”, il “Corriere della Sera”, La Repubblica, Il Foglio, Linkiesta, “Link” e la “RSI”, Radiotelevisione Svizzera di lingua Italiana. Insegna scrittura creativa e collabora con il Centro Formazione Supereroi e Fondazione Mondadori per corsi di scrittura, podcast e video per ragazzi e ragazze. Porta inoltre in varie realtà il corso Scrivere seriale, per imparare a scrivere serie Tv. È anche autrice e regista, dalla cura di diversi documentari e speciali per la tv alla consulenza alla sceneggiatura per film e serie. Il sito Effetti personali, storie di cose e persone nel quartiere NoLo di Milano durante la pandemia, ha vinto il bando European Journalism COVID-19 Support Fund.

Gli incontri con gli autori di Libri per sognare

Gli incontri con gli autori, in programma da febbraio a fine aprile, rappresentano un’ulteriore ispirazione per i 1804 ragazzi di 91 classi e 33 istituti comprensivi della nostra provincia che partecipano al progetto, nato per promuovere la lettura, favorendo il coinvolgimento attivo e creativo dei giovani studenti. I ragazzi sono chiamati al doppio ruolo di lettori e recensori dei titoli scelti: la lettura stimola elaborati (video, disegni, giochi, manufatti e quant’altro suggerisca la fantasia) e recensioni che saranno raccolte- dalla seconda metà di aprile 2026 – sul portale www.libripersognare.it; verrà inoltre espressa la preferenza per il miglior libro e autore dell’edizione, proclamato nell’evento finale, in programma il 28 maggio al Teatro Donizetti.

In concorso, anche quest’anno 5 autori (compresa Stefania Carini, con Il coraggio di Oscar (Mondadori, 2024): la giornalista Annalisa Camilli con L’ultimo bisonte- La Nuova Frontiera Junior 2024); Enrico Galiano con L’incredibile avventura di un super-errore (Salani, 2024); Susanna Mattiangeli , apprezzata autrice, con l’illustratore Kanjano con la graphic novel Tessa Presidente (Il Castoro, 2025); Tommaso Percivale, scrittore e giornalista, con Sette sospetti per un delitto (Il Battello a Vapore, 2025).

Il progetto è realizzato da Iniziative Associazione Commercianti Spa, società partecipata da Confcommercio Bergamo.

La manifestazione gode del patrocinio di Regione Lombardia, Provincia di Bergamo, Comune di Bergamo, Confcommercio Bergamo, L’Eco di Bergamo, Fondazione Istituti Educativi, Ali Confcommercio e Impresa Cultura Italia. È sponsorizzato da BPER Banca, Ente Bilaterale territoriale del Terziario di Bergamo, Ente bilaterale Alberghiero e dei Pubblici Esercizi di Bergamo e Federcartolai Confcommercio.

Le librerie aderenti Il progetto è sostenuto dalle principali librerie del territorio bergamasco, che svolgono un ruolo fondamentale nella promozione della lettura e nella distribuzione dei libri in concorso. In città: Incrocio Quarenghi (Via Quarenghi 32), Il Libraccio (Via XX Settembre 93), Il Libraccio (Via San Bernardino 34/C). In provincia: Il Libraccio (Via Europa 9) di Curno; Libreria Mondadori (Piazza XIII Martiri 3) di Lovere; Cartolibreria No problem (Via G. Garibaldi 15) a Nembro.