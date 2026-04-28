Soap Box Rally, 50esima edizione con i Gelatieri in pistaIn gara con un'auto speciale e all'arrivo con coni e coppette offerti a tifosi, atleti e passanti

I Gelatieri Bergamaschi Confcommercio Bergamo partecipano alla Soap Box Rally, in un’edizione speciale come la 50ª, che celebra un importante traguardo per l’attesa “pazza discesa” dei bolidi di legno senza motore lungo le mura di Città Alta. L’evento, organizzato da Proloco Bergamo, con ladirezione di Roberto Gualdi con l’ASD Box Rally Club, prevede una sfilata sabato 25 aprile e la gara domenica 26 aprile.

I Gelatieri Bergamaschi saranno presenti domenica all’arrivo della gara, con uno stand dedicato lungo le mura (zona Spalti di San Michele) e il caratteristico carretto dei gelati, dal look vintage. Offriranno coni e coppette di gelato artigianale a tutti i tifosi e passanti, oltre che ovviamente agli atleti e ai team. Non mancherà anche una buona dose di agonismo e tifo per l’auto tematica in corsa con il marchio Gelatieri Bergamaschi, guidata da Maurizio Pedemonti. “Quest’anno vogliamo stare a contatto con la gente e in mezzo alla gente, per condividere in fiere e manifestazioni di piazza di grande richiamo come il Soap Box Rally il piacere del gelato e il valore della produzione artigianale del territorio– sottolinea Sara Bosatelli, presidente dei Gelatieri Bergamaschi-. Portiamo un momento di allegria e spensieratezza, in un’edizione speciale come la 50esima di una corsa amata dai bergamaschi, dove in pista trionfano sempre e comunque creatività e originalità”. Il Soap Box Rally, la corsa delle macchine di legno più antica del mondo, è supportata dall’Assessorato allo Sport del Comune di Bergamo guidato da Marcella Messina: “Il Soap Box Rally festeggia un compleanno importante ed è una manifestazione che ci insegna molto, se pensiamo che le soap box sono costruite in modo artigianale. Coinvolge tanti attori della città e della provincia ed è una proposta di divertimento e partecipazione che profuma di aggregazione. Gli eventi che richiedono tanto impegno portano sempre tanta stanchezza, ma quello che invece vedo qui è che l’entusiasmo non manca mai! Ritengo che il Soap Box Rally sia un’occasione unica per la città e la provincia”. L’evento è organizzato in collaborazione con ASD Box Rally guidato da Mauro Ferrari: “Siamo felici di ricevere ogni anno sempre nuove iscrizioni. Quest’anno ci sono 14 nuovi equipaggi, uno dall’Emilia Romagna e uno dal Trentino Alto-Adige. Anche per il Trofeo Pinocchio, dedicato ai giovani, la partecipazione è tanta. Lo promuoviamo molto perché vediamo nei ragazzi il futuro di questo sport. Ci saranno anche partecipanti con disabilità motorie o altre difficoltà che correranno alla pari degli altri. Questo per sottolineare che si tratta di uno sport aperto a tutti e inclusivo”. Le soap boxes, costruite secondo uno storico regolamento datato 1955, scenderanno da Città Alta verso Porta Sant’Agostino domenica 26 aprile con inizio gara alle ore 15.

L’evento, sostenuto dai partner Nettuno srl, Autotorino e Pedretti Serramenti, gode del patrocinio del Comune di Bergamo, della Provincia di Bergamo e di Regione Lombardia. Per garantire la sicurezza è importante la collaborazione dei nostri volontari: la Croce Bianca di Bergamo, le sezioni di Bergamo e di Ponte San Pietro dell’Associazione Nazionale Carabinieri, l’Unità Operativa Radioemergenze di Bergamo, il Gruppo Emergenza Valle Seriana Protezione Civile ODV e la Polizia Locale di Bergamo.

La punzonatura si terrà il 25 aprile presso lo spazio NXT Bergamo, in Piazzale degli Alpini dalle ore 14.00, con l’esposizione delle macchine, le verifiche tecniche e la prova di frenata. A seguire, alle 16.00, la sfilata davanti alla giuria, e alle 17.30, dalla premiazione del Trofeo Creatività. A condurre l’evento sarà Giò Fattoruso, che accompagnerà il pubblico durante la manifestazione. Parallelamente, dalle 12 alle 24, lo spazio NXT Bergamo accoglierà una grande festa a cielo aperto con la NXT Deejay Street Parade: una maratona musicale che vedrà alternarsi in consolle diversi DJ.

I Gelatieri Bergamaschi Confcommercio Bergamo saranno presenti domenica con uno stand dedicato e posizionato all’arrivo del circuito con il caratteristico carretto vintage. Offriranno coni e coppette di gelato artigianale gratuitamente. Non mancherà anche una buona dose di agonismo e tifo per l’auto tematica in corsa con il marchio Gelatieri Bergamaschi, guidata da Maurizio Pedemonti. “Lo stand sarà costituito da una rappresentanza di tutte le gelaterie di Bergamo, senza competizione, sarò una bella collaborazione, unitamente agli sponsor che ci seguono tutto l’anno, quali Lactis, Frigogelo, Minetti 1980, Carpigiani Iceberg. Gelato artigianale e soap box costruite artigianalmente sono una combinazione perfetta, una novità da assaporare” ha dichiarato Sara Bosatelli, presidente del gruppo Gelatieri Bergamaschi.

Presente alla conferenza stampa anche Antonio De Benedictis, organizzatore del soap Box Rally dal 1990 al 1995: “Io rappresento la vecchia generazione che poi ha ceduto il passo a Roberto Gualdi. Abbiamo organizzato una mostra fotografica presso La Marianna in città alta e un concorso fotografico. Ci sarà anche una sorpresa sul percorso, un ostacolo commemorativo dei 50 anni, ma non posso svelare altro!” . Ha partecipato alla conferenza stampa anche Luca Bertoncelli di “110bis”, con un biscotto al sapore di casoncello: “Si tratta di una novità nella storia di Bergamo alta. Mi è venuto in mente di fare un dolce dedicato alla città, costituto da undici ingredienti. Ho anche aperto lo shop “110bis” in città alta. Si chiama così perché ho prodotto più di 110 biscotti. Il negozio rappresenta quindi un percorso di dolci, dolciumi e biscotti della tradizione. È un’attività commerciale unica e originale che desidera promuovere il gusto di una volta”.

LA STORIA

Le “Soap Boxes”, letteralmente scatole di sapone, sono delle bizzarre macchine che nascono nel 1933 negli USA dall’idea di un commerciante di sapone che seppe coniugare il sogno americano dell’epoca, l’automobile, con la propria attività. L’imprenditore ebbe la felice intuizione di disegnare sulle scatole di sapone, realizzate in legno, le sagome di autovetture immaginarie. Una volta ritagliate e assemblate, con l’aggiunta di parti meccaniche, chiunque avrebbe potuto costruire la propria “auto” personalizzata. Fu un successo enorme. Migliaia di mini-bolidi cominciarono a sfrecciare per gli States ovunque ci fosse una strada in pendenza. La prima corsa più pazza d’America si svolse a Daytona nel 1934 con il titolo di “All American Soap Boxes Derby”. Dal 1934 ad oggi la passione delle Soap Boxes ha fatto il giro del mondo. A Bergamo arriva nel 1955. Dopo fasi di alterno successo, dal 2000 il Soap Box Rally viene proposto nella città da Proloco Bergamo con l’intenzione di valorizzare e consolidare un’appassionante tradizione radicatasi nel territorio.

Quest’anno la gara si annuncia più viva che mai: 48 team hanno già confermato la loro presenza, in particolare uno dal Trentino‑Alto Adige e uno dall’Emilia‑Romagna. Tra loro ci sono 14 squadre al debutto assoluto, pronte a vivere l’emozione della prima discesa, e ben 9 soap box fresche di costruzione o completamente rimesse a nuovo.

La partecipazione è sorprendentemente variegata: in pista vedremo 8 ragazze, 44 under 20, due coppie di fratelli e cinque coppie padre‑figlio, a testimonianza di quanto questa tradizione sappia unire generazioni diverse. L’età dei concorrenti spazia infatti dai 14 ai 63 anni, un arco che racconta perfettamente lo spirito inclusivo e appassionato della manifestazione. Ci sarà anche un equipaggio composto da due ragazzi nati in Argentina che con la loro Franco CiocaPinto faranno un omaggio al loro paese natale.

I TROFEI

Verranno consegnati gli storici trofei lignei tramandati fin dal 1955: ogni vincitore lo trattiene un anno e poi lo riconsegna per la gara dell’anno successivo.

Trofeo Originalità: tiene in considerazione i voti di tre giurie: il pubblico, la “Giuria Creatività” e la “Giuria Tecnica”;

Trofeo Velocità: è ricavato dalla somma dei tempi delle singole manche, salvo eventuali penalità;

Trofeo Creatività: è il risultato del punteggio assegnato dalla “Giuria Creatività” e viene assegnato sabato 10 maggio.

Trofeo Gran Combinata: viene assegnato all’equipaggio che ottiene il minor punteggio nella somma tra le posizioni in classifica delle singole manche di discesa (manche a coppie e manche ad ostacoli), più la posizione in classifica del “Trofeo Originalità” moltiplicata per un coefficiente.

Questo coefficiente varia a seconda del numero di partecipanti alla gara.

Trofeo Pinocchio: dedicato a scuole, oratorie, centri giovanili, e giovani alla loro prima esperienza.

Saranno presenti:

IPIA Pesenti ITIS Paleocapa (esperia) ITIS Paleocapa – Espericiclo Patronato San Vincenzo I.I.S. MARIO RIGONI STERN (Ist. Agrario) ABF di San Giovanni Bianco Istituto Superiore Serafino Riva di Sarnico Liceo Scientifico Statale Lussana Oratorio Chiuduno La Ragnatela Oratorio Casnigo Coop Il Cantiere Villa di SerioCoop Villa San Martino di Nembro (ragazzi con spettro autistico) Atalanta for Special (ragazzi con spettro autistico) Enjoy Black Team (ragazzi con disabilità motorie)

LA MOSTRA FOTOGRAFICA

È stata inaugurata presso il ristorante La Marianna in città alta una mostra fotografica che sarà visitabile fino a domenica 3 maggio, dal titolo “SOAP BOX RALLY: 50 anni di storia“. Questa mostra celebra 50 edizioni di sfide, amicizie e tradizioni. Attraverso 60 scatti selezionati, racconta un’evoluzione fatta di volti, legno e passione, dove un solo elemento è rimasto immutato: lo spirito goliardico dei partecipanti che richiama ogni anno migliaia di spettatori. A rendere uniche queste macchine è la loro natura interamente manuale: telaio e ruote sono interamente in legno, senza cuscinetti né bronzine.

Ogni dettaglio nasce dal lavoro paziente dei piloti, che dedicano l’intero inverno alla preparazione del proprio bolide in vista dell’appuntamento importante di primavera: il Soap Box Rally.

Questa mostra è un viaggio nella memoria, un omaggio a chi ha reso il soap box un evento unico, capace di unire generazioni diverse sotto il segno della creatività e del puro divertimento. Un ringraziamento speciale va alla redazione de “L’Eco di Bergamo” e ai fotografi che hanno reso possibile la raccolta di questo prezioso materiale.

IL PROGRAMMA

Sabato 25 aprile | Spazio NXT | Piazza degli Alpini

Punzonatura dalle ore 14,00

Domenica 26 aprile | Viale delle Mura | Bergamo Alta

Ore 15,00 – 1° manche Prova di velocità con discesa singola

Ore 16,00 – 2° manche Prova ad ostacoli con discesa singola