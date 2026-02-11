Annalisa Camilli e L’ultimo bisonte, il viaggio di speranza alle porte dell’EuropaVenerdì 6 febbraio, ore 10, primo incontro con l'autrice, reporter d'inchiesta, specializzata in crisi umanitarie

La giornalista e scrittrice Annalisa Camilli, specializzata nel reportage e nell’inchiesta, con particolare attenzione a immigrazione e crisi umanitarie, apre con L’ultimo bisonte (La Nuova Frontiera Junior, 2024), gli incontri della decima edizione di Libri per Sognare.

L’appuntamento è venerdì 6 febbraio alle ore 10 (in collegamento web), con replica il 17 aprile, ore 10. L’ultimo bisonte (La Nuova Frontiera Junior, 2024) si ispira alla storia vera dei profughi Ismail e Anin, incontrati a Bialystok, in Polonia. Il libro racconta le varie fasi di questo tentativo di sfuggire da guerra e miseria. Il viaggio di una famiglia alla ricerca di un posto migliore in cui vivere e la storia dell’ultimo lembo di foresta incontaminata in Europa. Benin e i suoi fratelli Zehra e Malek, insieme ai genitori, arrivano ai confini europei dopo aver lasciato la casa, il cane Psdar e i nonni, attratti dalla proposta di un viaggio in aereo, ma si ritrovano bloccati in una foresta nel pieno dell’inverno, insieme a migliaia di altre famiglie che sono state ingannate come loro. Dovranno organizzarsi in piccoli gruppi per attraversare la frontiera, senza essere respinti dalle guardie che pattugliano la recinzione. Sotto gli alberi altissimi di uno dei boschi più antichi d’Europa, rischieranno di perdersi e di morire assiderati, ma saranno i racconti del papà sui leggendari bisonti che ancora popolano la foresta ad aiutare i bambini a non avere paura.



Annalisa Camilli è nata a Roma nel 1980. Ha lavorato per l’Associated Press e per Rai News 24 prima di approdare, nel 2007, alla rivista Internazionale per cui scrive reportage e inchieste. Ha vinto il Premiolino (2024), il premio Eugenio Scalfari (2024), il premio Lucchetta, il premio Saverio Tutino, il premio Comete Giancarlo Siani, il premio Kapuściński. Nel 2017 ha vinto l’Anna Lindh Mediterranean Journalist Award per l’inchiesta La barca senza nome, e per il giornalismo ha ricevuto nel 2019 il Premio Cristina Matano . Nel 2019 con un consorzio di giornalisti europei ha ottenuto il Concordia award per la libertà di stampa. Ha scritto La legge del mare (Rizzoli, 2019) e il saggio Un giorno senza fine. Storia dall’Ucraina in guerra (Ponte alle Grazie, 2022). È autrice del podcast Limoni, il racconto del G8 di Genova vent’anni dopo.

Gli autori in concorso per la Xa edizione di Libri per Sognare

Gli incontri con gli autori, in programma da febbraio a fine aprile, rappresentano un’ulteriore ispirazione per i 1804 ragazzi di 91 classi e 33 istituti comprensivi della nostra provincia che partecipano al progetto, nato per promuovere la lettura, favorendo il coinvolgimento attivo e creativo dei giovani studenti. I ragazzi sono chiamati al doppio ruolo di lettori e recensori dei titoli scelti: la lettura stimola elaborati (video, disegni, giochi, manufatti e quant’altro suggerisca la fantasia) e recensioni che saranno raccolte- dalla seconda metà di aprile 2026 – sul portale www.libripersognare.it; verrà inoltre espressa la preferenza per il miglior libro e autore dell’edizione, proclamato nell’evento finale, in programma il 28 maggio al Teatro Donizetti.

In concorso, anche quest’anno 5 autori (compresa Annalisa Camilli con L’ultimo bisonte- La Nuova Frontiera Junior 2024): Stefania Carini, giornalista e scrittrice, con Il coraggio di Oscar (Mondadori, 2024); . Enrico Galiano, insegnante e scrittore tra i più apprezzati dai ragazzi, con L’incredibile avventura di un super-errore (Salani, 2024); Susanna Mattiangeli , apprezzata autrice, con l’illustratore Kanjano con la graphic novel Tessa Presidente (Il Castoro, 2025); Tommaso Percivale, scrittore e giornalista, con Sette sospetti per un delitto (Il Battello a Vapore, 2025).

Il progetto è realizzato da Iniziative Associazione Commercianti Spa, società partecipata da Confcommercio Bergamo.

La manifestazione gode del patrocinio di Regione Lombardia, Provincia di Bergamo, Comune di Bergamo, Confcommercio Bergamo, L’Eco di Bergamo, Fondazione Istituti Educativi, Ali Confcommercio e Impresa Cultura Italia. È sponsorizzato da BPER Banca, Ente Bilaterale territoriale del Terziario di Bergamo, Ente bilaterale Alberghiero e dei Pubblici Esercizi di Bergamo e Federcartolai Confcommercio.

