Libri per sognare, l’avventura di un super-errore di Enrico GalianoMartedì 10 febbraio, alle ore  9, l'insegnante e scrittore tra i più apprezzati dai ragazzi presenta l'ultimo libro

Proseguono gli incontri con gli autori della decima edizione di Libri per Sognare. Martedì 10 febbraio, alle ore 9, Enrico Galiano, insegnante e scrittore tra i più apprezzati dai ragazzi, presenta L’incredibile avventura di un super-errore, edito da Salani, 2024 (con replica il 17 marzo, ore 10 e il 28 aprile, sempre alle 10). Una storia di amicizia e coraggio, fallimento e rinascita, che celebra l’errore come momento fondamentale per la crescita di ognuno di noi. Il libro esplora il valore dell’imperfezione attraverso le peripezie di Ricky, un ragazzino timido alle prese con una tuta da supereroe decisamente scomoda, situazioni surreali e compagni di avventura originali. In una società performante, che celebra ed esibisce risultati, che mette filtri ad ogni imperfezione, Enrico Galiano torna in libreria con una storia che celebra lo sbaglio e l’errore. Un libro per ricordare che, nel tentativo di essere perfetti, di omologarsi agli standard sociali, si finisce con il perdere un pezzo dopo l’altro la propria unicità, inseguendo un ideale che genera troppo spesso frustrazione oltre che illusione. Sbagliare non significa perdersi o perdere, ma in molti casi porta a trovare la propria strada nel mondo. E poi non c’è nulla di più coraggioso di provarci, di superare il terrore del giudizio altrui, di non lasciare che la paura di sbagliare blocchi ogni azione. Al costo di commettere degli errori. E in questa avventura non mancano incontri alieni, formule magiche bizzarre per scatenare poteri, un camaleonte daltonico e un’ippopotama geniale.

Enrico Galiano è nato a Pordenone nel 1977. Insegnante in una scuola di provincia, è stato inserito nel 2020 da Il Sole 24 Ore nella lista dei dieci insegnanti più influenti sul web. Con Garzanti ha pubblicato diversi romanzi, tra cui Eppure cadiamo felici, diventato una fortunata serie tv e vincitore del Premio internazionale Città di Como come migliore opera prima e del Premio cultura mediterranea. Galiano è autore anche di saggi, tra cui il bestseller L’arte di sbagliare alla grande. Il suo primo romanzo per Salani, La Società Segreta dei Salvaparole, ha vinto il premio Bancarellino 2023. Nel 2024 conquista il Nastro d’Argento con il film Il punto di rugiada, premiato come Migtra lior soggetto. Il segreto di un buon insegnante per lui è: “Non ti ascoltano, se tu per primo non li ascolti”.

Gli incontri con gli autori, in programma da febbraio a fine aprile, rappresentano un’ulteriore ispirazione per i 1804 ragazzi di 91 classi e 33 istituti comprensivi della nostra provincia che partecipano al progetto, nato per promuovere la lettura, favorendo il coinvolgimento attivo e creativo dei giovani studenti. I ragazzi sono chiamati al doppio ruolo di lettori e recensori dei titoli scelti: la lettura stimola elaborati (video, disegni, giochi, manufatti e quant’altro suggerisca la fantasia) e recensioni che saranno raccolte- dalla seconda metà di aprile 2026 – sul portale www.libripersognare.it; verrà inoltre espressa la preferenza per il miglior libro e autore dell’edizione, proclamato nell’evento finale, in programma il 28 maggio al Teatro Donizetti.

In concorso, anche quest’anno 5 autori (compreso Enrico Galiano con L’incredibile avventura di un super-errore (Salani, 2024): la giornalista Annalisa Camilli con L’ultimo bisonte- La Nuova Frontiera Junior 2024): Stefania Carini, giornalista e scrittrice, con Il coraggio di Oscar (Mondadori, 2024); Susanna Mattiangeli , apprezzata autrice, con l’illustratore Kanjano con la graphic novel Tessa Presidente (Il Castoro, 2025); Tommaso Percivale, scrittore e giornalista, con Sette sospetti per un delitto (Il Battello a Vapore, 2025).

