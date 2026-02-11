Benzinai, nuova norma Rentri, incontro lunedì 9 febbraio, ore 20.30 in ConfcommercioDal 13 febbraio svolta digitale per la tracciabilità dei rifiuti. Incontro tecnico con dimostrazione pratica per agevolare il passaggio

Dal 13 febbraio 2026 entrano in vigore importanti novità per i gestori di carburante in materia di tracciabilità dei rifiuti, secondo il nuovo sistema RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti). Si passa dal tradizionale registro cartaceo a un sistema completamente digitale. La conservazione digitale dei registri e dei formulari è un obbligo di legge e rappresenta una delle fasi più delicate dell’intero processo RENTRI. Non è sufficiente il solo invio dei dati: la documentazione deve essere conservata secondo le regole della conservazione digitale a norma, pena pesanti sanzioni in caso di controlli. La nuova normativa interessa 273 gestori e distributori di carburante, di cui 53 in città (dati Confcommercio Bergamo al 31 gennaio 2026 su Elaborazione dati camerali). “Il passaggio dal cartaceo al digitale non avviene per gradi, con tutte le difficoltà del caso, dall’uso del portale alla conservazione dei dati, specialmente per microimprese come la nostra, per la maggior parte individuali e al massimo familiari- sottolinea Renato Mora, presidente Gruppo Gestori e distributori carburanti Confcommercio Bergamo-. C’è un po’ di preoccupazione tra gli operatori, specialmente per chi ha attività diversificate e alla distribuzione affianca il bar, il negozio, l’officina, il cambio gomme e olio e l’autolavaggio, con rifiuti diversi, dalla lattina di olio agli pneumatici, ai fanghi del lavaggio delle auto. Finora abbiamo gestito tutto a livello cartaceo, ci auguriamo che il passaggio alla gestione digitale, dai dati di ingresso allo smaltimento e conservazione dei dati per la tracciabilità, avvenga senza intoppi”.

Lunedì 9 febbraio, alle ore 20.30, Confcommercio Bergamo organizza l’incontro informativo “Tracciabilità dei rifiuti e nuove norme sulla conservazione digitale dedicato ai gestori di carburante”, nella Sala Conferenze della sede cittadina (Via Borgo Palazzo, 137, Bergamo).

Un’occasione per presentare la normativa Rentri e il sistema di tracciabilità, spiegare la registrazione al portale, entrare nel dettaglio operativo con una dimostrazione pratica della piattaforma convenzionata GoRentri, capire come archiviare e conservare correttamente registri e formulari.

Intervengono : Oscar Fusini, direttore Confcommercio Bergamo, Renato Mora, presidente Gruppo Gestori e distributori carburanti Confcommercio Bergamo, Emilio Pasini, responsabile tecnico Silqua, Matteo Alesiani, sales team leader legal Namirial Spa. L’incontro è moderato da Giulia Riccardi, responsabile Area Gestione Sicurezza, Haccp, Qualità, Privacy e Ambiente Confcommercio Bergamo.

Info: 0354120203, direzione@confcommerciobergamo.it