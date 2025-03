Viabilità in Val Seriana, incontro sulla SS 671, in attesa della Variante

Appuntamento il 2 aprile alle 18, al Collina Relais di ClusoneLa viabilità rappresenta un aspetto cruciale per il turismo in Val Seriana, per gli imprenditori, i commercianti e anche i lavoratori pendolari. Il tema è al centro dell’incontro, in programma mercoledì 2 aprile, a partire dalle ore 18, a Clusone al Collina Relais (Via Collina Verde, 2). Una tavola rotonda con tutte le categorie interessate al tema, pronte a individuare nei principali punti salienti 10 azioni semplici per migliorare la scorrevolezza della Strada Statale 671 della Valle Seriana, in attesa della Variante. L’incontro vede la partecipazione dei rappresentanti di ANAS, Regione Lombardia, della Comunità Montana Valle Seriana, delle amministrazioni comunali della Val Seriana, di commercianti e imprenditori e dei lavoratori pendolari. L’evento è occasione per un confronto interessante sulle opportunità di azione in tempi ragionevoli per eliminare o migliorare alcuni punti critici della Strada Statale 671, mentre gli Enti preposti proseguono l’iter della variante curve della Selva, in discussione nelle sedi di competenza. All’incontro segue un momento conviviale con un aperitivo offerto da Collina Relais della Famiglia Verzeroli.

È gradita conferma partecipazione entro il 31 marzo. Info: 0346.39511, info@collinarelais.com.