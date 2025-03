Polizze catastrofali, tariffe scontate per i soci Confcommercio Bergamo

Termine il 31 marzo, pena l’esclusione da fondi e misure pubbliche in caso di eventi naturali avversi. Grazie alla convenzione con Generali Spa sconti fino al 30% sulle assicurazioni

Entro il 31 marzo 2025, tutte le aziende iscritte al registro delle imprese, comprese le società tra professionisti, dovranno dotarsi obbligatoriamente di una polizza assicurativa per la copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali. È stato infatti introdotto l’obbligo per le imprese di stipulare una polizza assicurativa a copertura dei danni ai beni immobili, impianti e macchinari causati da eventi calamitosi come terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni, che si verificano su tutto il territorio nazionale.

Vista la scadenza imminente, Confcommercio Imprese per l’Italia ha sottoscritto una convenzione con Generali Spa per favorire a condizioni agevolate la stipula da parte delle imprese associate delle polizze assicurative. Le Polizze devono coprire terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali. Ciò vale anche per gli imprenditori in affitto nel caso in cui il proprietario non abbia provveduto alla stipula. Sono per questo a disposizione polizze flessibili e su misura, con anche servizi aggiuntivi. La nuova convenzione Confcommercio prevede ulteriori sconti – dal 25 al 30%- sulle tariffe già previste dalle convenzioni sulle polizze (Attiva Commercio, Attiva Turismo, Attiva Impresa e Sei in ufficio per i professionisti). Vi è inoltre la possibilità di uno sconto sulle garanzie catastrofali di legge del 15% nel caso di contemporanea presenza della copertura incendio base (innalzabile al 20% per uffici e professionisti e per soluzione stand alone, ad eccezione della garanzia alluvione nel caso di seminterrati, per cui resta valido il 15%).Le coperture e le consulenze sono a disposizione per tutte le imprese a livello nazionale, con costi parametrati in base al rischio territoriale per eventi naturali. Per le zone a basso e medio rischio le coperture variano da 250 a 500 euro (in caso di abbinamenti ad altre garanzie)e da 300 a 600 euro in caso di stand alone. Su questi importi vanno applicati gli sconti Confcommercio, pari in media a 50-100 euro. Per accedere agli sconti è necessario associarsi a Confcommercio Bergamo.

Info: soci@confcommerciobergamo.it.