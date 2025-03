La nomina il 12 marzo a Roma, durante l’assemblea elettiva che ha riconfermato Carlo Sangalli alla guida Giovanni Zambonelli entra nel consiglio nazionale Confcommercio Imprese per l’Italia tra i rappresentanti delle associazioni territoriali. La nomina è avvenuta ieri a Roma in occasione dell’assemblea Confcommercio-Imprese per l’Italia, in rappresentanza delle imprese associate del commercio, del turismo, dei servizi, dei trasporti e logistica, della cultura e delle professioni, che ha confermato per acclamazione Carlo Sangalli alla guida della Confederazione per il prossimo quinquennio. Zambonelli, 64 anni, imprenditore nel settore alberghiero, è presidente di Confcommercio Bergamo dal 2018; ricopre inoltre la carica di vicepresidente della Cooperativa di Garanzia Confcommercio Bergamo Fogalco e di vicepresidente della Camera di Commercio di Bergamo. È consigliere di amministrazione del fondo nazionale Fasdac, Assistenza Sanitaria Dirigenti Agenzie Commerciali. “Sono molto gratificato dall’elezione a consigliere nazionale di Confcommercio, anche perché la mia candidatura è stata direttamente sollecitata da Roma, sia per il mio contributo dato al sistema, ma soprattutto per quello che rappresenta Confcommercio Bergamo nella confederazione: un’associazione modello, ma soprattutto virtuosa sotto l’ aspetto organizzativo, patrimoniale e sindacale” commenta Giovanni Zambonelli.