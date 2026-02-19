Libri per sognare, un racconto a fumetti per immaginare una politica nuovaSusanna Mattiangeli presenta giovedì 19 febbraio la graphic novel Tessa Presidente (Il Castoro, 2025)

Proseguono gli incontri con gli autori in concorso per la Xa edizione di Libri per sognare. Giovedì 19 febbraio alle ore 10 (in calendario anche l’appuntamento di giovedì 12 marzo, ore 11) Susanna Mattiangeli, apprezzata autrice (nella foto, a fianco, scattata da Francesca Leonardi, ndr.), presenta la graphic novel Tessa Presidente (Il Castoro, 2025), che introduce i giovani lettori ai temi della democrazia e partecipazione civica. Un racconto a fumetti per immaginare una politica nuova. Il libro, illustrato da Kanjano, racconta di Tessa Tartassa, una biondina che vince- in modo non proprio trasparente- le elezioni grazie allo slogan “meno tasse con Tessa” e con l’appoggio di personaggi equivoci. Succede però che una volta eletta, all’indomani Tessa si risvegli diversa, rimpicciolita. Nella sua nuova versione di un metro e trenta è piena di infantile energia, ma anche di grandi ideali: fa dei grandi salti, gira per il mondo, vuole rimettere a nuovo asili, ospedali, piscine pubbliche, parchi. A tentare di ostacolarla c’è il suo ex fidato collaboratore Moschetto, istigato dalla terribile Contessa Mostarda della Puzza al naso, che voleva cementificare mezzo paese ed era sicura che lei gliel’avrebbe consentito in cambio dei suoi servigi. Se la politica fosse affidata ai bambini sarebbe meno disastrosa per tutti? Cambiare prospettiva, cuore e cervello può cambiare il mondo per davvero?

Susanna Mattiangeli è nata a Roma nel 1971. Ha studiato storia dell’arte, ha lavorato per il teatro. Si occupa di progetti per l’infanzia, laboratori di disegno, e tecniche narrative, collaborando con scuole, biblioteche e librerie. Ha pubblicato con molte case editrici italiane e nel 2018 è stata finalista al Premio Strega Ragazze e Ragazzi con I numeri felici (Vànvere Edizioni) e ha vinto il Premio Andersen 2018 come “Miglior Scrittrice”. Nel 2021 è stata scelta come Children’s Laureate italiana per il biennio 2022-2024. Per Il Castoro ha pubblicato gli albi Come funziona la maestra e Avete visto Anna? – entrambi illustrati da Chiara Carrer -, Uno come Antonio (illustrato da Mariachiara Di Giorgio), la serie di Matita HB, illustrata da Rita Petruccioli, e Case rosse, graphic novel per bambini pubblicato per la prima volta a puntate su Internazionale Kids, e disegnato da Rita Petruccioli.

Kanjano (Giuliano Cangiano) è Illustratore e Art Director di Studio Shamun. Ha collaborato con testate come L’Unità e Il Corriere della Sera, pubblicando strisce e graphic journalism. Ha diretto la rivista Mamma! Se ci leggi è giornalismo, se ci quereli è satira e realizzato graphic novel come Ilva, Comizi d’acciaio e Sostiene Sankara (Becco Giallo). Lavora come colorista e letterista per Panini e Salani, oltre che come illustratore freelance.

Gli incontri con gli autori di Libri per sognare

Gli incontri con gli autori, in programma da febbraio a fine aprile, rappresentano un’ulteriore ispirazione per i 1804 ragazzi di 91 classi e 33 istituti comprensivi della nostra provincia che partecipano al progetto, nato per promuovere la lettura, favorendo il coinvolgimento attivo e creativo dei giovani studenti. I ragazzi sono chiamati al doppio ruolo di lettori e recensori dei titoli scelti: la lettura stimola elaborati (video, disegni, giochi, manufatti e quant’altro suggerisca la fantasia) e recensioni che saranno raccolte- dalla seconda metà di aprile 2026 – sul portale www.libripersognare.it; verrà inoltre espressa la preferenza per il miglior libro e autore dell’edizione, proclamato nell’evento finale, in programma il 28 maggio al Teatro Donizetti.

In concorso, anche quest’anno 5 autori ( compresa Susanna Mattiangeli con Tessa Presidente – Il Castoro, 2025): la giornalista Annalisa Camilli con L’ultimo bisonte– La Nuova Frontiera Junior 2024);Stefania Carini, con Il coraggio di Oscar (Mondadori, 2024)Enrico Galiano con L’incredibile avventura di un super-errore (Salani, 2024); Tommaso Percivale, scrittore e giornalista, con Sette sospetti per un delitto (Il Battello a Vapore, 2025).

