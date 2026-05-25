Luciano Patelli è il nuovo presidente Confcommercio BergamoCristian Botti nominato vicepresidente vicario Entra nel consiglio direttivo Diego Rodeschini

Luciano Patelli è il nuovo presidente Confcommercio Bergamo, eletto dal consiglio direttivo (in carica fino al 2027) riunitosi dopo l’81esima assemblea dell’associazione. Classe 1958, sposato, padre di due figli, è dal 1982 titolare della Patelli Immobiliare, agenzia attiva da due generazioni nel settore immobiliare a Bergamo.

Dal 2022 ricopriva la carica di vicepresidente vicario di Confcommercio Bergamo, associazione di cui era vicepresidente dal 2018. Da maggio 2022 a maggio 2026 ha ricoperto la carica di presidente Promoberg- Fiera di Bergamo, ente di cui aveva già ricoperto la carica di vicepresidente dal 2020. Dal 2005 è membro del Consiglio Direttivo Confcommercio Bergamo. Dal 2005 è membro del Consiglio di Amministrazione del Fondo di Garanzia del Commercio (Fogalco). Dal 2009 è consigliere regionale Confcommercio Lombardia.

In Confcommercio Bergamo dal 2004 al 2017 ha ricoperto la carica di presidente FIMAA- Federazione italiana mediatori e agenti immobiliari, associazione che ha fatto crescere fino a farne l’associazione più rappresentativa del settore. Dal 2016 al 2020 ha fatto parte del consiglio nazionale FIMAA e membro della Consulta Interassociativa Nazionale. Tra gli altri incarichi ricoperti, dal 1998 al 2006, è stato presidente della Commissione Ruolo Agenti d’Affari in Mediazione presso la CCIAA di Bergamo, consigliere regionale FIMAA (2 004 – 2016), coordinatore Regionale FIMAA (2015 -2017).

“Non posso che ringraziare il presidente Giovanni Zambonelli per il lavoro svolto e per gli anni trascorsi al suo fianco e per l’associazione che mi affida oggi- commenta il neopresidente Luciano Patelli-. Continuerò a rappresentare Confcommercio Bergamo in continuità con quanto fatto finora, con un’attenzione sempre più alta all’associato e alle sue esigenze. La nostra sede avrà le porte sempre aperte all’ascolto e all’accoglienza di ogni esigenza degli imprenditori, con risposte puntuali ad ogni domanda. In questi anni complessi daremo sempre più voce alle istanze delle imprese, con una rappresentanza e tutela solide e forti di ogni categoria del terziario”.

Il nuovo consiglio

Ad affiancare Patelli nel ruolo di massima rappresentanza di Confcommercio Bergamo, Cristian Botti, che da vicepresidente assume oggi la carica di vicepresidente vicario. In consiglio entra Diego Rodeschini, presidente di Fipe Bergamo e del Gruppo Bar, Caffetterie, Pasticcerie Confcommercio Bergamo. Il consiglio direttivo, già nominato nel 2022 e in carica fino al 2027, è composto oltre che dal presidente Luciano Patelli e dal vicepresidente vicario Cristian Botti, da Emiliano Amadei (presidente Fioristi), Luca Bonicelli (presidente Gastronomi Salumieri), Alessandro Capozzi (presidente Federalberghi Bergamo), Lorenzo Cereda (presidente Gruppo Mobili e Arredamento), Petronilla Frosio (presidente Gruppo Ristoratori), Alessandro Riva (presidente Commercianti di preziosi- Gioielleri e Antiquari ) e Giampietro Rota (Presidente Grossisti Vino e bevande).