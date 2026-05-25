Enti Bilaterali, 1 milione e 400mila euro di sussidi perWelfare, contributi per affitto, mutuo, spese energia, nidi, mense e wellness

Un piano da 1,4 milioni di euro per sostenere lavoratori e imprese, ma anche un passaggio di rilievo ai vertici. Gli Enti Bilaterali Territoriali del Terziario e del Turismo di Bergamo annunciano nuove misure per il 2026 e, contestualmente, l’uscita del presidente Enrico Betti, una volta approvati i bilanci 2025, chiamato a Roma a ricoprire il ruolo di direttore dell’Ente Bilaterale Nazionale del Terziario già da gennaio scorso. Un doppio segnale: da un lato il rafforzamento del welfare territoriale, dall’altro il riconoscimento a livello nazionale dell’esperienza maturata a Bergamo. Gli Enti Bilaterali Territoriali del Terziario e del Turismo – organismi paritetici costituiti da Confcommercio Imprese per l’Italia Bergamo, Filcams-Cgil Bergamo, Fisascat-Cisl Bergamo e Uiltucs Bergamo – hanno deliberato nuovi sussidi e contributi per un totale di 1,4 milioni di euro, con alcune significative novità: come i rimborsi per i centri estivi, spese wellness e contributo per il mutuo o l’affitto. Le risorse, destinate agli iscritti, mirano a sostenere le 8.753 aziende e lavoratori su diversi fronti: dal rimborso delle spese energetiche alla sicurezza sul lavoro, fino al supporto economico per le famiglie. «Con questo piano, gli Enti Bilaterali Terziario e Turismo confermano il loro ruolo strategico nel migliorare la qualità della vita dei lavoratori e delle loro famiglie – afferma Enrico Betti, presidente Ente Bilaterale Territoriale del Terziario e presidente Ente Bilaterale Alberghiero e Pubblici Esercizi di Bergamo – e nel sostenere la competitività delle imprese del territorio. Lascio quindi alla prossima consiliatura due Enti Territoriali solidi e in ottima salute dedicandomi interamente al nuovo incarico nazionale che rappresenta per me un onore ma anche una grande responsabilità». «In una fase storica delicata e condizionata certamente da incertezze economiche, fragilità sociali e nuovi impatti digitali e tecnologici – dichiara Nicholas Pezzè vicepresidente Ente Bilaterale Territoriale del Terziario e presidente Ente Bilaterale Alberghiero e Pubblici Esercizi di Bergamo – le misure che gli enti bilaterali del terziario e del turismo mettono a disposizione rappresentano con concretezza una risposta ai bisogni dei lavoratori e delle lavoratrici e alle esigenze delle imprese confermando così il valore di un sistema di welfare contrattuale virtuoso»

Le misure per il 2026: un aiuto concreto su più fronti

Gli Enti Bilaterali confermano tre principali misure per l’anno 2026: caro energia: 400mila euro complessivi per sostenere il pagamento delle bollette di energia elettrica e gas; formazione: 300mila euro destinati alla formazione e all’aggiornamento professionale di dipendenti e imprenditori (200mila euro per il Terziario e 100mila per il Turismo); sostegno alle famiglie e alle aziende: 740mila euro per coprire spese scolastiche, mense, trasporti pubblici e assistenza ai disabili, sicurezza, occupazione e apprendistato.

Sussidio contro il caro energia

I lavoratori delle aziende iscritte agli Enti Bilaterali del Terziario e del Turismo di Bergamo e provincia possono richiedere un contributo economico per far fronte ai rincari energetici. Il sussidio varia in base all’ISEE del nucleo familiare: 150 euro per nuclei con ISEE fino a 15mila euro; 100 euro per nuclei con ISEE superiore a 15mila euro. Le erogazioni, disponibili per un solo componente iscritto del nucleo familiare, saranno concesse fino al raggiungimento di 400mila euro complessivi (200mila per il Terziario e 200mila per il Turismo). Le domande dovranno essere presentate attraverso l’apposita sezione del sito www.eblink.it.

Formazione: risorsa strategica per il territorio

Gli Enti Bilaterali destinano un budget di 300mila euro per promuovere la formazione e l’aggiornamento delle competenze, essenziali per migliorare la qualità delle risorse umane. Saranno proposti corsi gratuiti, progettati per rispondere alle esigenze del mercato e del territorio, con particolare attenzione alle competenze trasversali.

Sussidi ai lavoratori e alle famiglie

Novità per i sussidi ai lavoratori e alle famiglie per il 2026: rimborsi frequenza centri estivi, contributo costi mutuo/affitto; spese wellness. Oltre a queste agevolazioni, si possono richiedere contributi per spese scolastiche (mensa, trasporto per i figli), supporti per assistenza alle persone con disabilità; rimborso per malattia o infortunio oltre il 180° giorno; contributi per asili nido e trasporto pubblico; spese e tasse universitarie.

Sostegno alle imprese

Anche per le aziende ci sono novità per il 2026. Oltre ad accedere a contributi per formazione e apprendistato, corsi di sicurezza sul lavoro, redazione DVR (Documento Valutazione Rischi), sono previsti per la prima volta incentivi per l’assunzione di giovani disoccupati e il rimborso per l’acquisto DAE (defibrillatore, in azienda) e rimborso per la redazione dei piani di emergenza e la gestione sicurezza antincendio.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito ufficiale degli enti: www.entibilateralibg.it