Luca Bonicelli referente nazionale per i negozi di montagnaLa delega affidata dalla presidente Fida Confcommercio Donatella Prampolini

A Luca Bonicelli, presidente del Gruppo Gastronomi e Salumieri Confcommercio Bergamo, il compito di valorizzare a livello nazionale le comunità montane “per assicurare un presidio puntuale e qualificato, nell’interesse e per lo sviluppo dell’azione della Fida- Federazione italiana dettaglianti alimentari Confcommercio”. È questa la nuova delega che la presidente nazionale Fida- Confcommercio Donatella Prampolini ha assegnato a Luca Bonicelli, recentemente nominato consigliere della Federazione Italiana Dettaglianti Alimentari. Luca Bonicelli, alla guida dal 2016 del Gruppo Gastronomi e Salumieri Confcommercio Bergamo, titolare di “Bonicelli salumeria e catering” di Villa d’Ogna, fa parte dal 2018 del direttivo Confcommercio Bergamo, in cui è entrato nel 2001 come giovane imprenditore.

“Valorizzare i piccoli esercizi, molti storici, nei piccoli comuni, dalle montagne alle aree interne, è per me naturale, visto che con orgoglio difendo le mie origini – commenta Luca Bonicelli– . Ma con un occhio sempre sul mondo: la mia attività mostra come un piccolo esercizio di montagna possa crescere, allargando i propri orizzonti e mercati. I piccoli comuni e le attività che presidiano le comunità e territori hanno bisogno di valorizzare il loro ruolo e costruire relazioni solide, con la loro proposta autentica. Le tecnologie e le stesse preferenze dei consumatori aprono nuovi spazi di crescita di mercato per chi sa valorizzare una proposta particolare, che valorizza il territorio e i suoi migliori prodotti, interpretandone il gusto”. L’attenzione agli esercizi di vicinato nei piccoli comuni e territori è tra le priorità di Confcommercio Bergamo: “Questa nuova delega intensificherà i progetti per il sostegno e il rilancio dei piccoli esercizi di montagna e dei comuni più piccoli, oltre al lavoro e all’impegno portato avanti attraverso i distretti del commercio. Lavoreremo da subito per organizzare iniziative di valorizzazione di attività essenziali per assicurare servizi e presidiare i territori delle aree interne. Il territorio è fatto di persone, relazioni e scambio. E il piccolo commercio ha un ruolo centrale nel tenere vive le piccole comunità” continua Bonicelli.