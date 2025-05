Libri per sognare, conto alla rovescia per l’evento finale il 23 maggio in Fiera a Bergamo

Anche questa edizione di Libri per sognare- la nona- si appresta alla chiusura. In vista del grande evento finale il 23 maggio – dalle ore 10 alle ore 12 – in Fiera a Bergamo, alla presenza degli autori in concorso e dei ragazzi partecipanti, la giuria sta ultimando l’esame di quasi mille recensioni , 100 tra video e presentazioni e 30 elaborati . Il progetto, ideato dal Gruppo Librai e

Cartolibrai Confcommercio Bergamo, ha coinvolto quest’anno nel suo complesso 41 istituti scolastici (di cui 1 fuori provincia, a Caravate – Varese), 103 classi e 2010 studenti.

Cinque i titoli di letteratura contemporanea selezionati dai librai, con altrettanti autori, oltre agli illustratori: testi ricchi di spunti e suggestioni che affrontano temi e valori universali, dall’amicizia alla libertà, dall’amore all’ecologia, in mezzo ai grandi avvenimenti storici. I ragazzi sono chiamati al doppio ruolo di lettori e recensori dei titoli scelti: la lettura stimola elaborati (video, disegni, giochi e quant’altro) e recensioni raccolte sul portale www.libripersognare.it. Ogni ragazzo è chiamato ad esprimere la preferenza per il miglior libro e autore dell’edizione. Ora non resta che attendere il grande evento finale in fiera per conoscere l’autore del titolo di letteratura contemporanea per ragazzi più votato in concorso. Confermato, grazie al successo delle edizioni precedenti, l’atteso appuntamento con gli autori in concorso per portare a casa dalla Fiera la propria copia del libro autografata. Grande attesa anche per il verdetto sui migliori contributi dei ragazzi, con tanti riconoscimenti e premi in programma.

“In questi anni Libri per sognare è cresciuta tantissimo sia in partecipazione che in coinvolgimento, oltre che nella qualità degli elaborati– commenta Cristian Botti, presidente del Gruppo Librai e Cartolibrai Confcommercio Bergamo e vicepresidente dell’associazione- . La selezione per la giuria è ogni anno più difficile, tra ottime recensioni, video ed elaborati originali. I ragazzi potranno anche quest’anno fare autografare dall’autore preferito il libro acquistato: abbiamo infatti deciso di dedicare un’area del padiglione fieristico alle firme, dopo il successo degli incontri con gli autori che in questi mesi hanno rappresentato una grande fonte di ispirazione per i ragazzi”. Più che positivo il bilancio del format che conferma il successo anche in questa nona edizione: “La partecipazione e l’impegno dei librai sono stati anche quest’anno fondamentali ed è stata un’occasione in più per rimarcare il valore delle librerie del territorio, che portano con sé quel valore aggiunto, personale e creativo che le grandi insegne non hanno”- continua Botti-.

I titoli di letteratura contemporanea selezionati e gli autori

Dammi la mano– scritto dall’autrice e psicologa Simona Binni per Edizioni Tunuè- affronta il tema dell’amicizia e della collaborazione riscoperta da due ragazzini difficili, attraverso la sfida di riverniciare un vecchio aereo, inflittagli come punizione dal professor Dante. Uno scontro che si trasformerà in incontro e che porterà i due ragazzini, Jonathan e Maya, ad uscire dalle rispettive solitudini. Mio nonno è un domatore di leoni– scritto da Fabrizio Altieri, ingegnere e insegnante per Edizioni Il battello a vapore – affronta un’avventura entusiasmante e divertente grazie alle interpretazioni di Silvestro, con l’aiuto di due amici e di nonna Argente, per strappare un sorriso a Nonno Novello che ha perso la memoria. Fuga nella neve- di Sofia Anna Gallo, insegnante e autrice per ragazzi per Salani editore- affronta il duro tema della fuga di due cuginetti ebrei, Angelo e Lidia, ai rastrellamenti dei nazifascisti nell’inverno del 1943 e 1944. Un viaggio tortuoso dalla provincia di Torino alle montagne selvagge a nord del Piemonte, tra vette ghiacciate e valli fiabesche. L’isola della libertà– di Milva Vincenzini, autrice e illustratrice per Edizioni Sinnos- racconta lo sbarco e la vita sull’isola di Santo Stefano di Antonio, figlio del nuovo direttore del carcere, e di Clara, figlia di un avvocatessa, in una lunga estate fatta di incredibili evasioni e misteri in una natura selvaggia. Scintilla – di Nadia Terranova, autrice di libri tradotti in tutto il mondo, e illustrato da Mariachiara Di Giorgio per Mondadori– aiuta a immaginare il futuro davanti a un camino spento in una casa ai bordi di una città mitica. Antonio, un bambino, incontra una bambina misteriosa dai capelli rossi, che scende dalla cappa, pronta a mostrare tra giochi e risate un pezzettino di domani.

Le librerie aderenti

Aderiscono a Libri per Sognare 2024-2025 in città: Comix Revolution (Galleria Fanzago, 19); Incrocio Quarenghi (Via Quarenghi 32). In provincia: Libreria Il Libraccio (Via Europa, 9 a Curno), I libri di Mauro (Via Cavour, 2D, Dalmine), Libreria Mondadori (Piazza XIII Martiri, 3- Lovere), Libreria del Lago (Piazza Venti Settembre, 24 – Sarnico), Fonte Viva (Via Fratelli Galliari, 10 – Treviglio).

Il progetto

Libri per Sognare complessivamente negli anni (dal 2017) ha coinvolto circa 13.000 ragazzi e 26 autori per ragazzi: Pierdomenico Baccalario, Luigi Ballerini, Daria Bertoni, Tim Bruno, Matteo Bussola, Elisa Castiglioni, Cristiano Cavina, Riccardo Cazzaniga, Lodovica Cima, Francesco d’Adamo, Matteo De Benedittis, Antonio Ferrara, Giuseppe Festa, Andrea Fontana, Luigi Garlando, Espérance Hakuzwimana, Viviana Mazza, Emanuela Nava, Elena Orlandi, Marta Palazzesi, Claudia Petrazzi, Ilaria Prada, Annalisa Strada, Teresa Radice e Stefano Turconi, Federico Taddia, Silvia Vecchini e Sualzo, Massimo Vitali. L’iniziativa nel 2023, anno di Bergamo Brescia capitale della Cultura ha avuto la benemerenza della Provincia di Bergamo. Il progetto è realizzato da Iniziative Ascom Spa, società partecipata da Confcommercio Bergamo