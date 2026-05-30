Libri per sognare, vince Stefania Carini con Il coraggio di OscarSi è chiusa con una grande festa finale al Donizetti la decima edizione del concorso dei Librai Confcommercio per promuovere la lettura

È Stefania Carini con Il coraggio di Oscar (Mondadori – Oscar Primi Junior), l’autrice più amata dai 1.804 ragazzi di 33 istituti comprensivi e 91 classi, che hanno partecipato alla decima edizione di Libri per sognare, con grande finale e festa per i dieci anni del concorso al Teatro Donizetti. Un libro – con illustrazioni di Giulia Rossi, ad alta leggibilità per avvicinare in modo agevole alla lettura anche chi ha difficoltà- che parla di storia, coraggio e impegno. Una gita di classe al museo si trasforma in un tuffo nella storia, alla scoperta delle Aquile randagie, un gruppo di scout che negli anni del fascismo sfidò il regime e del coraggio di Oscar.

Stefania Carini, laureata in Storia del Cinema alla Statale di Milano, si occupa di cultura, media e storia. Collabora con “Il Post”, il “Corriere della Sera”, “Link” e la “RSI”, Radiotelevisione Svizzera di lingua Italiana. Insegna scrittura creativa e collabora con la Fondazione Mondadori per corsi per ragazzi e ragazze, oltre a tenere in varie realtà il corso Scrivere seriale, per imparare a scrivere serie Tv. È anche autrice e regista, dalla cura di diversi documentari e speciali per la tv alla consulenza, alla sceneggiatura per film e serie. Il sito Effetti personali, storie di cose e persone nel quartiere NoLo di Milano durante la pandemia, ha vinto il bando European Journalism COVID-19 Support Fund. “Sono particolarmente emozionata, oltre che per questo importante riconoscimento, per l’emozione, l’entusiasmo e l’energia che si respira qui– sottolinea la giornalista-scrittrice Stefania Carini-. I ragazzi hanno fatto lavori bellissimi, dimostrando in varie declinazioni, anche con un bellissimo volume in comunicazione aumentativa e alternativa, il loro amore per la lettura. E sono contenta che questa storia in questo momento possa trasmettere ai ragazzi la possibilità di essere un po’ ribelli per essere liberi e difendere i propri diritti”.

“E’ sempre una grande emozione vedere crescere di anno in anno la manifestazione– commenta Cristian Botti, presidente del Gruppo Librai e Cartolibrai Confcommercio Bergamo e vicepresidente vicario dell’associazione-. Questa decima edizione lo è stata particolarmente, perché ci ha fatto ripercorrere su un palco prestigioso come quello del Teatro Donizetti la storia di un concorso nato quasi come scommessa anni fa e che oggi è diventato un modello anche per altre province. E’ importante accendere i riflettori sulla lettura e sulle emozioni che le pagine di un libro possono regalare, e vedere crescere, oltre alla manifestazione, il numero di lettori”.

Alla premiazione sul palco del Donizetti questa mattina hanno partecipato – oltre a Cristian Botti- davanti a una platea di 600 ragazzi, il presidente Confcommercio Bergamo Luciano Patelli, , Giovanni Zambonelli, presidente Camera di Commercio di Bergamo, Oscar Fusini, direttore Confcommercio Bergamo. Tra le autorità presenti: il vicesindaco Sergio Gandi e assessore alla Cultura e al Commercio del Comune di Bergamo; Ivan Tassi, presidente Istituti Educativi; Nicholas Pezzè, vicepresidente Ente Bilaterale Territoriale del Terziario e presidente Ente Bilaterale Alberghiero e Pubblici Esercizi di Bergamo; Luca Serughetti, presidente Uniacque; Giuliano Balducchi, responsabile territoriale Retail Bergamo e Lecco BPER; Massimo Cocchi, consigliere Provincia di Bergamo. In questi dieci anni il progetto ha coinvolto oltre a 15.000 studenti, 34 autori di rilevanza nazionale, ricevendo nel 2023 la Benemerenza della Provincia di Bergamo. Libri per sognare ha il patrocinio di Regione, Provincia, Comune, Camera di Commercio e Confcommercio Impresa Cultura, Ali- Associazione Librai Italiani Confcommercio, L’Eco di Bergamo, Fieb- Fondazione Istituti Educativi Bergamo. L’iniziativa è sponsorizzata da Bper, Uniacque, Enti Bilaterali (Terziario e Pubblici esercizi) e Federazione nazionale Cartolai Confcommercio.

I premi ai ragazzi

Ogni anno è sempre più difficile selezionare i vincitori, tra ottime recensioni, video ed elaborati originali. Quest’anno la giuria ha esaminato 700 elaborati, con 530 recensioni scritte a cui si aggiungono 196 tra disegni, video e lavori artistici collettivi.

Manufatti – Disegni

-Premio al merito per l’impegno (per il numero di lavori presentati) all’Istituto Comprensivo Cisano Bergamasco 1 A che ha inviato t-shirt, disegni, giochi in scatola, cartelloni e moltissimi elaborati.

– Elaborati Migliori

– la Scuola Primaria Paritaria Parificata Angelo Custode di Predore ha realizzato un libro in comunicazione aumentativa e alternativa, ispirato a Il coraggio di Oscar di Stefania Carini (Ed. Oscar Primi Junior – Mondadori)

– Alice Abati – 1B – Istituto comprensivo di Zanica (Plesso Comun Nuovo) ha costruito un plastico in cartapesta ispirato all’isola di Sette sospetti per un delitto di Tommaso Percivale ( Ed. Il battello a vapore – Piemme)

-Jasmine Azmi – 1B – Istituto comprensivo di Zanica – Plesso Comun Nuovo, si è lasciata ispirare da una scena de L’ultimo bisonte di Annalisa Camilli (Ed. La nuova frontiera Junior), realizzando un ritratto a matita.

Premio creatività (per il lavoro di classe di introspezione sul libro e per la classe in pigiama) alle classi 5 a e 5 b dell’ Istituto Comprensivo “Gino Strada” di Casirate d’Adda. Le classi hanno praticato l’arte giapponese della riparazione con l’oro del Kintsugi, lasciandosi ispirare da L’avventura di un super errore di Enrico Galiano. Hanno seguito gli incontri online con l’autore indossando il pigiama, per un inatteso pigiama party letterario.

Le 5 migliori recensioni per ogni libro in concorso

– Alessia Rima ( 1 – Istituto Lanfranchi di Sorisole – Plesso Don Milani di Ponteranica) per la recensione di Sette sospetti per un delitto di Tommaso Percivale ( Ed. Il battello a vapore, Piemme)

– Alice Artifoni, Cecilia Locatelli, Victoria Burini, Matteo Confalonieri, Beatrice Semperboni (1D Istituto comprensivo “Rita Levi Montalcini” Alzano Lombardo, Plesso Giorgio Paglia di Nese) Il coraggio di Oscar di Stefania Carini (Ed. Oscar Primi Junior – Mondadori)

– Elisa Gatti (1 A Istituto Bambino Gesù, Bergamo) per la recensione di Tessa presidente di Susanna Mattiangeli, Illustrazioni Kanjano (Ed. Il Castoro)

– Thomas Barberio(1A Istituto Sacro Cuore di Villa d’Adda) per la recensione di L’avventura di un super errore di Enrico Galiano ( Salani editore)

– Antonia Elena Cojocaru (1A Istituto Comprensivo “Fratelli D’Italia” di Costa Volpino) per la recensione L’ultimo bisonte di Annalisa Camilli (Ed. La nuova frontiera Junior)

La recensione Top

Emanuele Grova e Luca Bonanomi (1 A Istituto Comprensivo di Cisano Bergamasco) per L’ultimo bisonte di Annalisa Camilli, con illustrazioni di Irene Penazzi (La nuova frontiera junior).

I libri protagonisti dell’edizione 2026 di Libri per sognare

La selezione dei libri in concorso quest’anno spazia dalla migrazione alla storia, dall’ironia sull’errore alla democrazia, fino al giallo: L’ultimo bisonte di Annalisa Camilli, Il coraggio di Oscar di Stefania Carini, L’incredibile avventura di un super-errore di Enrico Galiano, Tessa Presidente di Susanna Mattiangeli con l’illustratore Kanjano e Sette sospetti per un delitto di Tommaso Percivale. Cinque storie, cinque modi diversi di dire ai ragazzi: leggere serve e fa bene. Che si tratti di scout che sfidano il fascismo o di una bambina che si trova catapultata alla presidenza, o ancora, la storia del viaggio di una famiglia in fuga dalla guerra, o un delitto tra incertezze ed enigmi da risolvere, ogni libro ha aperto una conversazione in classe che difficilmente si sarebbe accesa altrimenti.

Le librerie aderenti

Il progetto è sostenuto dalle principali librerie del territorio bergamasco, che svolgono un ruolo fondamentale nella promozione della lettura e nella distribuzione dei libri in concorso. In città: Incrocio Quarenghi (Via Quarenghi 32), Il Libraccio(Via XX Settembre 93), Il Libraccio (Via San Bernardino 34/C). In provincia: Il Libraccio (Via Europa 9) di Curno; Libreria Mondadori (Piazza XIII Martiri 3) di Lovere; Cartolibreria No problem (Via G. Garibaldi 15) a Nembro.