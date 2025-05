Le sfide del futuro dell’autotrasporto al XXIII Congresso Fai

La Federazione Autotrasportatori Italiani- Fai si prepara ad un importante momento di confronto e analisi del settore con il XXIII Congresso Nazionale, in programma il 13 e 14 giugno 2025 al Centro Congressi Giovanni XXIII di Bergamo. L’evento, che vede la partecipazione di numerosi esperti e rappresentanti istituzionali, affronta temi cruciali per il futuro dell’autotrasporto italiano. Sotto la guida del presidente Paolo Uggè e del segretario Generale Carlotta Caponi, il congresso mette al centro del dibattito alcune delle questioni più urgenti per il comparto: dalla cybersicurezza alla sostenibilità, dalle problematiche legate ai valichi alpini fino alle nuove strategie di collaborazione tra sindacati e imprese. Particolarmente significativa la presentazione di uno studio di scenario realizzato dal Politecnico di Milano, che offre una visione prospettica delle tendenze nel settore. La prima giornata vede inoltre una serie di dialoghi tematici coordinati dai vicepresidenti Fai Leonardo Lanzi, Sergio Piardi, Natalino Mori e Gianni Satini. Leonardo Lanzi affronta il tema “Cybersicurezza – Nis2” con Gabriele Faggioli, presidente Clusit. Sergio Piardi discute di “Permeabilità Alpina” con Antonello Fontanili, direttore Uniontrasporti e con il senatore Giulio Terzi di Sant’Agata, presidente della IV Commissione permanente del Senato della Repubblica. Natalino Mori esplora il tema “ESG Sostenibilità nella logistica: rischi e opportunità” con Stefano Fasani di Open Es Program Manager ENI. Gianni Satini dialoga con i rappresentanti dei principali sindacati nazionali sul tema di ideazione di una nuova strategia tra sindacato e impresa.

La seconda giornata è dedicata all’approfondimento del tema della rappresentanza di categoria, con la presentazione della seconda parte dello studio sul comparto affidato al Politecnico di Milano, seguita da un dibattito che vede protagonisti Fabrizio Palenzona, presidente Lumesia, Paolo Uggè, presidente Fai, Carlotta Caponi, segretario generale Fai e Marco Barbieri, segretario generale Confcommercio. Pasquale Russo, presidente di Conftrasporto, chiude i lavori congressuali con un intervento dedicato alle prospettive del settore. All’importante appuntamento è stato invitato anche il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, senatore Matteo Salvini, a conferma dell’importanza strategica che il comparto dell’autotrasporto riveste per l’economia nazionale.

L’evento, moderato dal giornalista Francesco Condoluci (Consigliere del Ministro delle Riforme Istituzionali e Direttore di Notizie.it), rappresenta un’occasione fondamentale di confronto e di elaborazione di strategie condivise per affrontare le molteplici sfide che attendono il settore dell’autotrasporto, dalla transizione ecologica alla digitalizzazione, dalle problematiche infrastrutturali alle nuove dinamiche del mercato globale.