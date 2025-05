Libri per sognare, vince Fabrizio Altieri con Mio nonno è un domatore di leoni

È Fabrizio Altieri con Mio nonno è un domatore di leoni (Edizione Il battello a vapore, 2024) l’autore più amato dai 2010 studenti di 41 istituti scolastici e 103 classi che hanno partecipato alla nona edizione di Libri per sognare. Fabrizio Altieri, pisano, è laureato in ingegneria meccanica e fa l’insegnante. Per Il Battello a Vapore ha pubblicato anche C’è un ufo in giardino e Lo strano caso della libreria Dupont. Per i ragazzi più grandi ha raccontato storie ambientate nel periodo della Seconda Guerra Mondiale: L’uomo del treno e Ridere come gli uomini, che è stato scelto dalla giuria internazionale IBBY di Toronto come uno dei migliori libri sulla disabilità 2019.

Mio nonno è un domatore di leoni (Edizione Il battello a vapore, 2024) racconta come grazie alla fantasia e all’amore di un bambino per il proprio nonno – affetto da Alzheimer- si possano inventare molte altre vite, creando momenti unico di felicità che superano ogni malattia e difficoltà. Ogni mattina Nonno Novello pone la stessa domanda al nipote Silvestro: “Chi sono io?”. Nasce così un’idea: con l’aiuto di due amici e della baffuta nonna Argene, Silvestro farà vivere al nonno molte altre vite… Basta qualche travestimento ed eccolo chef, ammiraglio, pittore, domatore di leoni. Ogni giorno una nuova avventura che gli regala un sorriso di pura felicità. “Un’emozione vincere questo concorso, ancora di più con questo libro che affronta un tema serio come la malattia con la forza dell’ironia e della fantasia– commenta Fabrizio Altieri-. Mio nonno è un domatore di leoni mostra come, attraverso esperienze anche surreali come quella di vivere sette vite diverse, si possa anche solo in piccola parte cambiare, assieme alla prospettiva, il mondo e la realtà di ciascuno di noi. E vivere vite diverse è un po’ il senso della letteratura”. Alla premiazione in Fiera a Bergamo questa mattina hanno partecipato davanti a una platea di 600 ragazzi, il presidente Confcommercio Bergamo Giovanni Zambonelli, Cristian Botti, vicepresidente Confcommercio Bergamo e presidente del Gruppo Librai e Cartolibrai Confcommercio Bergamo, Luciano Patelli, vicepresidente vicario Confcommercio Bergamo e presidente Promoberg, Oscar Fusini, direttore Confcommercio Bergamo ed Enrico Betti, presidente Enti Bilaterali Terziario e Turismo. Tra le autorità presenti, il vicesindaco Sergio Gandi e assessore alla Cultura e al Commercio del Comune di Bergamo, che patrocina l’iniziativa unitamente a Provincia e Regione, ha sottolineato il valore della manifestazione: “I librai sono un presidio culturale per il territorio e questa manifestazione, con questa platea incredibile di 600 ragazzi, mi auguro che assicuri anche in futuro altrettanti lettori. Un concorso di grande valore e importanza per diffondere l’amore per i libri e per la cultura dai primissimi banchi di scuola”. “E’ sempre una grande emozione vedere crescere di anno in anno la manifestazione– commenta Cristian Botti, presidente del Gruppo Librai e Cartolibrai Confcommercio Bergamo e vicepresidente dell’associazione-. Il nostro evento è nato per creare nuovi lettori, ma quest’anno abbiamo superato ogni aspettativa e siamo particolarmente orgogliosi di avere tra i nostri partecipanti della vecchia edizione 2019 una vera scrittrice: Sofia Ferrari, 17 anni, che frequenta il terzo anno del Liceo classico Sarpi, è autrice del libro Una vacanza innovativa e oggi abbiamo voluto festeggiarla sul palco di Libri per sognare, dove anni fa era stata premiata per la sua recensione”.

La selezione per la giuria è ogni anno più difficile, tra ottime recensioni, video ed elaborati originali, tutti esposti nel padiglione B della Fiera, che ha ospitato la manifestazione. A premiare, oltre ai rappresentanti Confcommercio Bergamo e ai Librai Confcommercio Bergamo, anche gli sponsor che supportano l’iniziativa, tra cui BPER Banca, Uniacque, Istituti Educativi, Enti Bilaterali Turismo e Terziario, Federcartolai.

I premi

La giuria ha valutato quest’anno quasi mille recensioni, 100 tra video e presentazioni e 30 elaborati ai ragazzi

Recensione Top

Antonio Lo Bello – 5D IC “Cerioli” Scuola primaria di Seriate con Mio nonno è un domatore di leoni di Fabrizio Altieri

5 migliori recensioni per ogni libro in concorso

– Classe 1 A – I.C. “A. Merini” Scuola secondaria di Scanzorosciate per L’isola della libertà di Milvia

– Classe 1C Scuola secondaria di 1° grado “E. Fermi” di Casazza per Dammi la mano di Simona Binni

– Francesco Brioschi, Damiano Bronzino, Caterina Gritti e Marta Rossi IA – IC “Rita Levi Montalcini” Scuola secondaria di Alzano lombardo per Fuga nella neve di Sofia Gallo

– Gaia Molfese – 5D IC “Aldo Moro” Scuola primaria di Seriate per Scintilla di Nadia Terranova

– Martina Gavazzi, – 5A IC Scuola primaria di Zogno per Mio nonno è un domatore di leoni di Fabrizio Altieri

I PREMI AI MIGLIORI ELABORATI

MANUFATTI – LAVORI

Fuga nella neve di Sofia Gallo

Giulia Mariani 1 A – Istituto Sacro Cuore Villa d’Adda

Dammi la mano di Simona Binni

Martina Defendi e Martina Bove 1 C – IC “Gino Strada” Scuola Secondaria di Calvenzano

Mio Nonno è un domatore di leoni di Fabrizio Altieri

Pluriclasse 4-5 IC Zogno Scuola Primaria di Endenna

L’isola della libertà – Milvia

Samuele Ravasio

1 A – Istituto Sacro Cuore – Villa d’ Adda

MENZIONI SPECIALI

Per il lavoro di classe

2 a e 2 b – IC Scuola primaria di San Pellegrino Terme

Per la creatività

Mio Nonno è un domatore di leoni di Fabrizio Altieri

1B – IC Scuola secondaria Cisano Bergamasco

Per l’originalità

Fuga nella neve di Sofia Gallo

1B – IC “F. Frattini” Scuola secondaria di Caravate (Va)

Hanno utilizzato l’antica arte giapponese di narrazione del Kamishibai che impegna un teatro di legno portatile per raccontare storie corredate da immagini.