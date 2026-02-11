Libri per sognare, al via la decima edizione. 1804 ragazzi e 91 classi coinvolte5 gli autori in concorso: Annalisa Camilli, Stefania Carini, Enrico Galiano, Susanna Mattiangeli, con l’illustratore Kanjano e Tommaso Percivale

Si inizia a entrare nel vivo del concorso “Libri per sognare”, il progetto ideato dal Gruppo Librai e Cartolibrai di Confcommercio Bergamo, che quest’anno taglia il traguardo della decima edizione. Un risultato importante per un’iniziativa che ha coinvolto negli anni oltre 15mila ragazzi e più di 30 autori di rilevanza nazionale nell’ambito della letteratura per ragazzi. Il concorso è rivolto anche quest’anno alle classi quinte delle scuole primarie e alle classi prime delle scuole secondarie di primo grado degli istituti scolastici statali e paritari di Bergamo e provincia. Quest’anno sono 33 gli istituti comprensivi della provincia di Bergamo hanno confermato la propria adesione (www.libripersognare.it), per un totale di 91 classi e 1804 ragazzi.

L’obiettivo è quello di promuovere la lettura tra i più giovani, favorendo un approccio partecipativo, critico e creativo. A partire da una selezione di titoli di letteratura contemporanea per ragazzi, le classi sono invitate a leggere, confrontarsi e condividere le proprie riflessioni. Cinque i titoli di letteratura contemporanea selezionati dai librai, con altrettanti autori, oltre agli illustratori: testi ricchi di spunti e suggestioni che affrontano temi e valori universali, dall’amicizia alla libertà, dall’amore all’ecologia, dal coraggio agli inevitabili insuccessi, in mezzo ai grandi avvenimenti storici.

Sono 5 gli autori che partecipano a Libri per Sognare. Annalisa Camilli, giornalista e scrittrice, con L’ultimo bisonte (La Nuova Frontiera Junior, 2024),ispirandosi a una storia vera, racconta il viaggio di una famiglia alla ricerca di un posto migliore in cui vivere e la storia dell’ultimo lembo di foresta incontaminata in Europa. Stefania Carini, scrittrice e giornalista, con Il coraggio di Oscar (Mondadori, 2024), racconta come una gita al museo si possa trasformare con un incontro, in un vero e proprio tuffo nella Storia, nella sfida di giovani scout al regime fascista. Enrico Galiano, insegnante e scrittore tra i più apprezzati dai ragazzi, con L’incredibile avventura di un super-errore (Salani, 2024) mostra con ironia come sbagliare non sia la fine del mondo, ma l’inizio di qualcosa di nuovo. Susanna Mattiangeli , apprezzata autrice, con l’illustratore Kanjano con la graphic novel Tessa Presidente (Il Castoro, 2025) introduce i giovani lettori ai temi della democrazia e partecipazione civica. Tommaso Percivale, scrittore e giornalista, con Sette sospetti per un delitto (Il Battello a Vapore, 2025) propone un giallo avvincente che stimola pensiero logico e ragionamento deduttivo.

I ragazzi sono chiamati al doppio ruolo di lettori e recensori dei titoli scelti: la lettura stimola elaborati (video, disegni, giochi, manufatti e quant’altro suggerisca la fantasia) e recensioni che saranno raccolte- dalla seconda metà di aprile 2026 – sul portale www.libripersognare.it; verrà inoltre espressa la preferenza per il miglior libro e autore dell’edizione.

“Tagliamo il traguardo della decima edizione di una manifestazione nata quasi come una scommessa, ma che ogni anno cresce e ci regala emozioni nuove– sottolinea Cristian Botti, presidente del Gruppo Librai e Cartolibrai Confcommercio Bergamo e vicepresidente dell’associazione- . In questi anni non solo abbiamo fatto appassionare migliaia di giovani lettori, ma tra i partecipanti alle prime edizioni del concorso abbiamo l’onore di avere anche dei giovani scrittori: ragazzi che hanno pubblicato il loro primo romanzo. E questo è per noi motivo di grande orgoglio, come il desiderio di altre città di replicare il format. Brescia, con cui abbiamo condiviso l’edizione 2023 per la capitale della cultura, continua a proporre il concorso. E l’interesse è alto anche da altre province”.

L’evento finale, con la premiazione delle migliori recensioni ed elaborati e l’acclamazione dell’autore più votato dai ragazzi, avrà quest’anno una location esclusiva: “L’evento finale si svolgerà nel cuore della città, al Teatro Donizetti, sul palco più importante di Bergamo– continua Botti-. Un ulteriore riconoscimento alla manifestazione, resa possibile grazie anche al supporto di sponsor, con altre realtà territoriali che daranno a breve il loro contributo” .

La manifestazione gode del patrocinio di Regione Lombardia, Provincia di Bergamo, Comune di Bergamo, Confcommercio Bergamo, L’Eco di Bergamo, Fondazione Istituti Educativi, Ali Confcommercio e Impresa Cultura Italia. È sponsorizzato da BPER Banca, Ente Bilaterale territoriale del Terziario di Bergamo, Ente bilaterale Alberghiero e dei Pubblici Esercizi di Bergamo e Federcartolai Confcommercio.

Dal 6 febbraio gli incontri con gli autori in concorso

Si aprono venerdì 6 febbraio gli incontri con gli autori dei cinque titoli selezionati dai librai per la nuova edizione. Gli incontri, in programma da febbraio a fine aprile, rappresentano un’ulteriore ispirazione per i 1800 ragazzi che partecipano al progetto, nato per promuovere la lettura, favorendo il coinvolgimento attivo e creativo dei giovani studenti. Gli appuntamenti con gli autori, in modalità online per facilitare la partecipazione, riducendo anche i costi legati agli spostamenti degli studenti e la loro organizzazione, rappresentano un momento sempre atteso dai ragazzi. Ad aprire gli incontri Annalisa Camilli, con L’ultimo bisonte (La Nuova Frontiera Junior, 2024), in programma il 6 febbraio alle ore 10 (in collegamento web), con replica il 17 aprile, ore 10. Il 10 febbraio alle ore 9 è Enrico Galiano a presentare L’incredibile avventura di un super-errore (Salani, 2024), con replica il 17 marzo, ore 10 e il 28 aprile, sempre alle 10. Mercoledì 11 febbraio, ore 9, Stefania Carini presenta Il coraggio di Oscar (Mondadori, 2024); in agenda anche gli incontri il 4 marzo, ore 10 e l’8 aprile, ore 11. Susanna Mattiangeli e Kanjano presentano Tessa Presidente (Il Castoro, 2025) giovedì 19 febbraio alle ore 10 (in calendario anche l’appuntamento di giovedì 12 marzo, ore 11). Mercoledì 25 febbraio, alle ore 9, i ragazzi incontrano Tommaso Percivale che presenta Sette sospetti per un delitto (Il Battello a Vapore, 2025), con replica il 25 marzo e il 22 aprile.

Le librerie aderenti

Il progetto è sostenuto dalle principali librerie del territorio bergamasco, che svolgono un ruolo fondamentale nella promozione della lettura e nella distribuzione dei libri in concorso.

In città: Incrocio Quarenghi (Via Quarenghi 32), Il Libraccio (Via XX Settembre 93), Il Libraccio (Via San Bernardino 34/C). In provincia: Il Libraccio (Via Europa 9) di Curno; Libreria Mondadori (Piazza XIII Martiri 3) di Lovere; Cartolibreria No problem (Via G. Garibaldi 15) a Nembro.