Ambulanti, Diego Pesenti vicepresidente nazionaleEntra in consiglio anche Alessio Lecchi (Fiva Bergamo)

Diego Pesenti, dal 2022 presidente Fiva Confcommercio Bergamo, è stato nominato vicepresidente nazionale, in occasione del rinnovo dei vertici della Federazione Italiana Venditori Ambulanti, che resterà in carica fino al 2030, guidato da Giacomo Errico, confermato presidente . Originario di Filago, residente a Madone, Diego Pesenti, 51 anni, sposato e padre di due bambini, è ambulante nel settore abbigliamento moda bambini dal 1990,professione ereditata dal padre, commerciante nei mercati dagli anni Sessanta. Dal 2007 Pesenti partecipa attivamente a livello sindacale in Fiva Bergamo, da consigliere a vicepresidente, a presidente, dopo la scomparsa di Mauro Dolci. “E’ un onore e un onere affiancare il presidente Giacomo Errico, insostituibile guida nelle diverse battaglie sindacali ed evoluzioni della professione, dalla Bolkestein agli anni difficili del Covid, con un lunghissimo stop alle fiere e manifestazioni– sottolinea Pesenti-. Il tema delle concessioni e dei rinnovi non ha mai perso la sua attualità e si ripropone di continuo, ad ogni scadenza, lasciando insicurezza e instabilità tra la categoria. Il nostro settore ha bisogno di risposte e tempi certi, non di continue sospensioni e ridefinizione dei criteri di concessione imposti dalla direttiva Bolkestein. Stiamo cercando un nuovo dialogo con la politica per presentare proposte concrete in Commissione Europea”. Ma il vero obiettivo è quello di dare indicazioni operative e tutelare la categoria, alle prese con una crisi senza precedenti. “Ogni provincia d’Italia fa i conti con una drastica riduzione del numero degli operatori nei mercati- continua Pesenti-. È indispensabile sperimentare nuove soluzioni e adottare nuove strategie per mantenere la vivacità dei mercati settimanali, rionali, delle fiere e delle manifestazioni. L’idea è di formare gruppi di lavoro dedicati per dare un futuro alla più antica forma di commercio al mondo, quella nei nostri centri storici e nelle nostre piazze”.

Entra nel consiglio nazionale Fiva anche Alessio Lecchi, consigliere Fiva Bergamo.

Il nuovo organigramma Fiva

Il presidente nazionale Giacomo Errico guida l’organizzazione con il supporto di otto vicepresidenti che collaborano nella gestione strategica della federazione. Lo affiancano, oltre a Diego Pesenti: Roberta Baudino, Attilio Camposano, Guido Guidazzi, Battista Marolo, Andrea Nazzarini, Valter Papetti e Renato Scarano.

La Giunta esecutiva ha diciannove componenti, inclusi i vicepresidenti, che si occupano dell’attuazione delle decisioni strategiche: Alverio Andreoli, Roberto Benelli, Rodolfo Calzavara, Vincenzo De Matteo, Massimo Di Matteo, Alberto Dugoni, Marcello Farina, Fabio Lo Mele, Marco Mastriani, Marco Schito e Mirco Zanchetto.

Il Consiglio Generale rappresenta l’assemblea deliberativa della federazione ed è composto da ventitrè consiglieri provenienti dalle diverse realtà territoriali. Oltre ad Alessio Lecchi, Fiva Bergamo, è composto da: Adriano Anselmi, Davide Barsizza, Augusto Belardinelli, Lucia Bertossi, Emanuele Brancato, Alberto Capretti, Gualtiero Chiaramello, Paolo Cirilli, Roberto Delle Fontane, Savina Domenichini, Mauro Fortini, Giuseppe Gambino, Andreas Jobstreibizer, , Andrea Maestrello, Emiliano Masperi, Agostino Ottaviani, Franco Palermo, Manola Rajani, Vittorio Ringressi, Francesco Sangalli, Illuminato Schilirò, Corrado Vitale e Cristiano Zabeo.

Il Collegio dei revisori dei conti vede tra i componenti Ottaviano Semerano, Alessandro Ceragioli, Silvio Ceccarelli, Rodolfo D’Alesio e Luca Vernarecci.

Il Collegio dei Probiviri, con funzioni di arbitrato e risoluzione delle controversie interne, è a cinque: Enrico Salvatori, Vito Cassano, Marco Citi, Michelangelo Trotta e Sergio Coraglia.