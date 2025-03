Cuore di Donna 2025, premio ad Aurora Minetti

Consegnata la targa all’imprenditrice alla vigilia della Giornata Internazionale della DonnaCuore, coraggio e passione: la spinta per fare impresa e districarsi tra vari impegni richiesti da famiglia e lavoro. Per premiare le donne imprenditrici, Confcommercio Bergamo dedica il riconoscimento “Cuore di donna” a una figura femminile del nostro territorio che si sia distinta per coraggio, impegno e passione nella sua impresa e nelle imprese di tutti i giorni, con un’attenzione speciale al sociale.

La targa, con l’immagine di un cuore stilizzato, marchio del premio, è stata consegnata quest’anno ad Aurora Minetti, presidente di Ostificio Prealpino e amministratore unico di Puntogel e presidente dell’Associazione Cure Palliative Onlus. Minetti rappresenta un’impresa storica, che dura da tre generazioni, dal 1938 quando nonno Franco fondò l’Ostificio Prealpino, cui si affiancano dal 1980 Puntogel e Domogel con papà Arnaldo, scomparso quasi un anno fa, il 14 marzo 2024. È impegnata da sempre nel sociale, con l’associazione Cure Palliative ODV -ETS, fondata da papà Arnaldo con la moglie Kika Mamoli, che ha rivoluzionato i protocolli di fine vita e ha portato alla creazione a Bergamo del primo Hospice pubblico, punto di riferimento nazionale. Fa parte del direttivo dei Lions Bergamo Host, associazione che ha presieduto dal 2021 al 2023. Ha due lauree (Sociologia e Scienze Tecniche Psicologiche) e un Dottorato di ricerca in Scienze della Comunicazione. È madre di tre figli.

“Una donna speciale, dal carattere, dall’energia e dal cuore straordinari. Oltre all’impegno nel lavoro e nell’attività di famiglia, si è sempre distinta per attività benefiche per restituire valore al territorio- commenta Giovanni Zambonelli, presidente Confcommercio Bergamo- Al grande impegno nel sociale si aggiunge l’impegno associativo e il forte credo nel lavoro di rete e di squadra. Una donna impegnata che riesce nell’impresa di conciliare gli impegni che tre aziende richiedono e a breve l’inaugurazione di una nuova e importante sede, con la dedizione sociale e benefica, oltre a una famiglia numerosa”.

“Essere donna oggi credo che sia una delle sfide più impegnative che ci siano – afferma Aurora Minetti -, in quanto implica riuscire a coniugare competenza, presenza, affetti, ascolto, relazioni dentro una tessitura davvero complessa dettata dalla vita odierna. Sono contenta di ricevere questo premio perché vede riconoscere uno sforzo che troppo spesso è dato per scontato. Lo dedico a tutte le donne che sono in difficoltà e a quelle che, con il loro prezioso impegno quotidiano, rimanendo sotto traccia e non occupando posizioni di rilievo, restituiscono spesso molto più di quanto ricevono”.

Il premio è stato consegnato ieri, 7 marzo, alla vigilia della Giornata internazionale della Donna, nella sede cittadina dell’associazione dal presidente Giovanni Zambonelli e dal direttore Oscar Fusini.

Il premio Terziario Donna Confcommercio Bergamo, ideato nel 2023, gode del patrocinio di Confcommercio Imprese per l’Italia, Fipe-Federazione Italiana Pubblici Esercizi e Federalberghi

Il profilo di Aurora Minetti

Nata a Bergamo nel 1972, vive sin da ragazza le imprese di famiglia- Ostificio Prealpino, fondato nel 1938 da nonno Franco, oltre a Puntogel e Domogel– a fianco di papà Arnaldo Minetti, scomparso il 14 marzo di un anno fa.

Dalle estati a produrre coni e cialde, ai viaggi in auto come agente, alle consegne, Aurora Minetti ha fatto tutta la gavetta in azienda per conoscerne, per esperienza diretta, le dinamiche, dalla produzione alla distribuzione. Un mercato cui si approccia anche con metodo scientifico, con una Laurea in Sociologia in tasca, specializzazione in metodologia per la ricerca sociale, un Dottorato in Scienze della Comunicazione all’Università Svizzera italiana –Usi e una seconda Laurea in Scienze Tecniche Psicologiche.

Parallelamente all’impegno negli studi, nel lavoro (nel 2015 diventa amministratore unico di Puntogel) e in famiglia – è mamma di tre figli: Anita, 23 anni, Alice, 21 anni e Pietro, 17 anni- vi è la forte e appassionata dedizione sociale. Un impegno all’interno dell’Associazione Cure palliative ODV –EST fondata dal papà Arnaldo e da sua moglie Kika Mamoli nel 1989, che ha portato alla nascita a Bergamo del primo Hospice pubblico in Italia, facendo della città un modello di riferimento per accompagnare il difficile momento del fine vita, di cui dal 2024 ricopre la carica di Presidente. Fa inoltre parte del Consiglio Direttivo del Lions Club Bergamo Host – associazione che ha presieduto dal 2021 al 2023- con cui ha supportato e promosso campagne sociali e di beneficenza.

Al forte impegno nel sociale per restituire valore e lasciare una traccia positiva nel territorio, si aggiunge l’impegno associativo. Dal 2015 fa parte di AIIPA, Associazione italiana Industrie Prodotti Alimentari. Dal 2022 è Presidente del Gruppo Grossisti Alimentari Confcommercio Bergamo. Da sempre, al suo fianco, c’è la mamma Luciana Polliotti, giornalista e storica del cibo, fortemente impegnata nell’innalzare la qualità e fare cultura alimentare, promuovendo i prodotti d’eccellenza del made in Italy, gelato in primis. Nel lavoro di tutti i giorni, in azienda, la affianca il compagno Diego Zanoli, Direttore generale di Puntogel e Amministratore Unico di Ostificio Prealpino, con cui condivide progetti e dal 2025 l’importante passaggio che vedrà l’azienda di distribuzione Puntogel cambiare nome (da Puntogel a Minetti 1980) e sede. Un altro passo importante che segna ancora una volta l’impronta forte della continuità e coerenza rispetto a un progetto imprenditoriale e sociale iniziato tre generazioni fa e che oggi continua.