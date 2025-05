Giornata della Ristorazione, ospitalità al centro

La Giornata della Ristorazione 2025, in programma il 17 maggio, è un’iniziativa ideata da Fipe- Federazione italiana pubblici esercizi Confcommercio per valorizzare e rafforzare i valori e il ruolo della ristorazione e della gastronomia italiana.

Un’occasione per fare un focus sul comparto, alle prese con ulteriori tagli ai consumi fuori casa, legati alla perdita di potere d’acquisto di giovani e famiglie, tra calo di coperti e consumazioni nei locali. In questo clima di incertezza , la Giornata celebra un tema fondamentale per il mondo della ristorazione: l’ospitalità. Un’iniziativa popolare, inclusiva, solidale e profondamente etica che ha come obiettivo primario quello di invitare tutti gli italiani a celebrare la condivisione di un rinnovato sentimento di comunità.

La Giornata riunisce i ristoratori di ogni livello, invitati a sfidarsi a colpi di creatività e ricette presentando un piatto che abbia come ingrediente significativo l’uovo. Un prodotto che è molto più di un semplice alimento e che, rappresenta l’origine di tutto, oltre alla rinascita e perfezione, fragile e forte al tempo stesso. Un ingrediente raffinato ma anche popolare, protagonista nelle cucine regionali di mille ricette, testimone della nostra storia e della nostra creatività.

Confcommercio Bergamo ha invitato tutti i ristoratori a condividere la loro ricetta e a esprimere il valore e la filosofia dell’ospitalità. Alla Giornata della ristorazione hanno aderito circa 50 ristoranti tra città e provincia. L’associazione ha realizzato videointerviste sui canali social (Confcommercio Bergamo Instagram https://www.instagram.com/confcommerciobergamo/). Alcuni tra i protagonisti della ristorazione bergamasca esprimono la loro idea di ospitalità e il modo di declinarla ogni giorno in cucina e in sala.