E-Commerce e Digital Export:  24 ore di corso online per le imprese

La Camera di Commercio di Bergamo e l’Azienda Speciale Bergamo Sviluppo, comunicano che sono aperte le iscrizioni al corso executive “E-Commerce e Digital Export: progettare e vendere nei mercati esteri”, percorso formativo specialistico organizzato in collaborazione con NIBI – Business School di Promos Italia, che permetterà ai partecipanti di approfondire le strategie e le operazioni necessarie per sviluppare un e-commerce di successo nei mercati internazionali.

La crescente diffusione degli acquisti online suggerisce alle imprese di progettare sistemi distributivi omnicanale in cui l’e-commerce assume un ruolo cruciale per riuscire ad entrare nei mercati esteri favorendo così lo sviluppo commerciale. La progettazione di un e-commerce per i mercati internazionali richiede un approccio strutturato e ben definito dal punto di vista strategico ed operativo, che tenga in considerazione le peculiarità dell’impresa e la combinazione Paese/Prodotto/Servizi offerti. Per definire un piano di e-commerce è anche necessario scegliere il modello di business, le piattaforme, il posizionamento online, ma anche progettare la shopping experience e comprendere l’usabilità, al fine di sviluppare e misurare i risultati di vendita online.

Il corso, della durata di 24 ore, si terrà online dal 27 giugno al 14 luglio (6 date in fascia oraria 9-13). Il programma prevede l’utilizzo di strumenti pratici, l’analisi di esempi concreti e la successiva applicazione in aula, in modo da garantire la comprensione pratica dei concetti chiave proposti. Destinatari dell’iniziativa formativa sono le piccole e medie imprese che vogliono ampliare la loro presenza sui mercati esteri, utilizzando l’e-commerce come strumento di espansione commerciale. In particolare il corso, co-finanziato dalla Camera di commercio di Bergamo, è riservato a: titolari d’impresa, soci, amministratori e consiglieri delegati, amministratori unici, coadiuvanti o collaboratori familiari, dipendenti a tempo indeterminato o determinato, lavoratori somministrati o lavoratori a chiamata, collaboratori coordinati e continuativi, apprendisti, tirocinanti extracurriculari, appartenenti ad imprese che hanno sede legale e/o operativa in provincia di Bergamo. L’iscrizione va effettuata dal sito web www.bergamosviluppo.it entro il 18 giugno prossimo.

Sul sito di Bergamo Sviluppo sono consultabili, oltre ai requisiti per la partecipazione, le informazioni su argomenti, date e orari delle lezioni previste, quota di iscrizione (referente iniziativa: Pamela Mologni, email: mologni@bg.camcom.it – tel. 035 3888027).