Cristian Botti nel Consiglio di Sorveglianza di Asconfidi Lombardia fino al 2027

Cristian Botti, presidente Fogalco e vicepresidente Confcommercio Bergamo, è stato confermato fino al 2027 nel Consiglio di Sorveglianza di Asconfidi Lombardia, il Confidi vigilato da Banca d’Italia di cui Fogalco è socio fondatore.

L’Assemblea , che si è svolta nei giorni scorsi a Milano, è un appuntamento centrale per la vita dell’organizzazione che ha visto la partecipazione di tutta la base associativa. L’Assemblea ha rinnovato all’unanimità l’incarico di Presidente del Consiglio di Sorveglianza a Carlo Alberto Panigo, confermando così la fiducia nella continuità della governance. È stata deliberata la nomina del vicepresidente vicario, del vicepresidente e dei componenti del consiglio di Sorveglianza per il triennio 2025–2027, confermando in parte la squadra precedente in un’ottica di continuità e consolidamento istituzionale. Nello specifico, sono stati nominati Attilio Aimetti, Vicepresidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza e Paolo Ferrè, Vicepresidente del Consiglio di Sorveglianza.

In consiglio, a fianco di Cristian Botti, Nicola Dal Dosso (Confiditer), Roberto Benelli (Fidicomtur). Per il comitato di controllo interno sono stati confermati Gianluca Delbarba (Consigliere indipendente), Giovanni Besio (Consigliere indipendente) e Natale Montalto (Consigliere indipendente).

Il Presidente del Consiglio di Gestione Enzo Ceciliani, che presiedeva l’Assemblea, ha illustrato una panoramica dei risultati conseguiti nel 2024 e ha condiviso con i Soci i principali driver del nuovo Piano Industriale 2025–2027.

La nomina del nuovo Consiglio di Sorveglianza rappresenta un passaggio essenziale nel percorso di rinnovo della governance. Come previsto dallo Statuto, sarà ora compito del Consiglio procedere alla nomina dei membri del Consiglio di Gestione, completando così il quadro istituzionale dell’organizzazione.

Asconfidi Lombardia rinnova il proprio impegno a sostegno del tessuto imprenditoriale lombardo, ponendosi come riferimento qualificato e affidabile per l’accesso al credito e per lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese. Un impegno che si traduce in servizi professionali, trasparenti e capaci di generare valore duraturo per l’economia reale.