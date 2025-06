Truffe anziani, conoscerle per difendersi. Il 4 giugno, ore 11, incontro con Polizia di Stato

Le truffe non vanno in vacanza, anzi proliferano d’estate, quando più spesso capita agli anziani di restare soli a casa. Per sensibilizzare sul tema e prevenire truffe e raggiri, 50 & Più Bergamo, la rappresentanza Confcommercio Bergamo degli over 50, organizza il 4 giugno, alle 11, nella sede di Via Borgo Palazzo 137 (Sala Conferenze) un convegno di approfondimento con esperti della Polizia di Stato, pensato per essere interattivo e aperto a domande e chiarimenti da parte del pubblico. L’obiettivo principale dell’incontro è fornire ai partecipanti strumenti semplici ed efficaci per riconoscere i principali tentativi di truffa e restituire così una sorta di vademecum per prevenirli in modo efficace, oltre ad indicare come segnalare episodi sospetti o accertati alle forze dell’ordine. Il convegno “Occhio alle truffe, conoscerle per difendersi” si apre con i saluti istituzionali di Ernesto Crotti, presidente 50&Più Bergamo, di Andrea Valentino, Questore di Bergamo e di Oscar Fusini, direttore Confcommercio Bergamo. Seguiranno alle ore 11.15 gli interventi degli esperti della Polizia di Stato: Andrea Sandroni, Primo Dirigente Polizia di Stato – Questura di Bergamo, Marta Casati, Commissario Capo – Questura di Bergamo e Antonio Fiorentino, Ispettore sezione operativa sicurezza cibernetica Questura di Brescia. La sessione si concluderà alle ore 12, con uno spazio dedicato alle domande dal pubblico. Al termine dell’incontro, sarà offerto un rinfresco a tutti i partecipanti.

Info e iscrizioni: fenacom.bg@enasco.it, 035.4120203.