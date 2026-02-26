Idee, strumenti e soluzioni per chi fa impresa ogni giorno: al via dieci incontri sul territorioSi apre il 2 marzo il progetto di incontri informativi sul territorio dal titolo "Chi più sa, meglio fa"

Dieci appuntamenti sul territorio bergamasco per trasformare le sfide del 2026 in opportunità concrete. Confcommercio Bergamo lancia “Chi più sa, meglio fa. Idee, strumenti e soluzioni per chi fa impresa ogni giorno”, un ciclo di incontri pensato per gli imprenditori che vogliono essere protagonisti del cambiamento.

In un contesto economico in continua evoluzione, aggiornarsi non è più un’opzione ma una necessità. Per questo Confcommercio Bergamo ha strutturato un programma di incontri territoriali che toccherà tutte le principali zone della provincia, dal 2 marzo al 30 novembre. Ogni serata sarà un momento di confronto pratico su temi cruciali: dalle novità fiscali alle opportunità di finanziamento, dalla valorizzazione del territorio alle normative che impattano quotidianamente sull’attività di impresa. Non teoria astratta, ma strumenti concreti da applicare nella gestione quotidiana d’impresa. Ogni appuntamento approfondirà le principali aree strategiche di ogni attività imprenditoriale del terziario. L’area fiscale e tributaria aggiorna sulle misure più interessanti e vantaggiose per le imprese del terziario, con focus su incentivi, agevolazioni e sgravi fiscali attualmente disponibili. L’aggiornamento costante su bandi e convenzioni messe a disposizione per le pmi del terziario, consente di avere una panoramica sulle opportunità concrete per accedere a finanziamenti, ridurre i costi operativi e investire in innovazione e crescita. Lo sportello Finanza agevolata di Fogalco, società cooperativa Confcommercio Bergamo, e lo sportello Innovazione supportano le imprese nella compilazione di domande e partecipazione ai bandi, con assistenza dedicata in tutti gli aspetti. Non manca inoltre la visione sullo sviluppo territoriale, con strategie e progetti per valorizzare il tessuto imprenditoriale locale e rafforzare il legame tra imprese e comunità. Infine, il presupposto base per fare impresa, con il tema di normative e adempimenti e tutti gli aggiornamenti essenziali per operare in sicurezza e conformità, evitando rischi e sanzioni. Gli incontri “Chi sa, fa” non sono semplici conferenze: sono momenti di confronto e networking qualificato, dove imprenditori e professionisti possono scambiarsi esperienze, scoprire soluzioni innovative e costruire relazioni di valore. Dove la tecnologia connette, è la presenza fisica che unisce, costruendo quel capitale sociale e relazionale che rappresenta il vero motore dell’economia locale, con idea, passione, visione e impegno quotidiano come insostituibile carburante. Ogni imprenditore è protagonista di un progetto condiviso e partecipato che mette al centro le persone e il loro vissuto. «L’ascolto diretto e la messa in luce delle specificità locali rappresentano l’essenza del fare associazione – sottolinea il presidente Confcommercio Bergamo Giovanni Zambonelli-. È questa la nostra filosofia di lavoro, in cui la prossimità fisica diventa anche vicinanza relazionale. Siamo pronti ad incontrare e ascoltare ogni imprenditore, intercettare le principali problematiche e trovare soluzioni per crescere insieme ad ogni singola impresa, valorizzarla e rappresentarla al meglio». Gli incontri permettono di trattare in contemporanea tutte le aree di interesse dell’impresa, con un confronto con tutti i funzionari dell’associazione. Il tutto in un’atmosfera informale e accogliente: ogni serata inizia alle ore 20, per poi entrare nel vivo dei contenuti alle 20.30. « È l’occasione per restare aggiornati sulle novità che contano davvero, per accedere a informazioni riservate e di prima mano, confrontarsi con colleghi e esperti del settore e pianificare strategie efficaci per il futuro della propria attività» spiega Oscar Fusini, direttore Confcommercio Bergamo.

Le dieci tappe

Gli appuntamenti sono aperti a tutti gli imprenditori (anche ai non soci). Si parte lunedì 2 marzo, con l’ incontro in Valle Imagna a Sant’Omobono Terme. Lunedì 23 marzo in Alta Val Seriana a Clusone. Lunedì 13 aprile in Bassa e Media Val Seriana, ad Albino . Lunedì 18 maggio appuntamento nell’area della Pianura orientale a Treviglio, in Fiera. Lunedì 8 giugno in Val Brembana, a Zogno. Martedì 7 luglio in Val Cavallina, a Trescore Balneario. Lunedì 28 settembre nella Pianura Orientale a Romano di Lombardia. Lunedì 12 ottobre tappa in Alto Sebino a Lovere. Lunedì 9 novembre in Basso Sebino a Sarnico. Il 30 novembre si chiude il ciclo di incontri, nell’area della Pianura centrale, a Osio Sotto. La partecipazione è gratuita ma è necessaria l’iscrizione per ragioni organizzative.

Info: 035 4120134, info@confcommerciobergamo.it