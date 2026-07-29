Gelatieri Bergamaschi in pista per la solidarietà alla Soap Boxxico RallyDomenica 26 luglio coni e coppette a offerta libera per l'Associazione Cure Palliative

I Gelatieri Bergamaschi Confcommercio Bergamo partecipano alla Soap Boxxico Rally, in programma dal 24 al 26 luglio, a Bossico. Una delegazione del territorio – Clusone, Rovetta,

Sovere, Lovere, Costa Volpino, Vertova e Bergamo- dei Gelatieri Bergamaschi Confcommercio Bergamo sarà presente domenica 26 luglio all’arrivo della gara, con una postazione dedicata. Serviranno coni e coppette di gelato artigianale a tutti i tifosi e passanti, oltre che ovviamente agli atleti e ai team. La proposta prevede gelato senza glutine e la possibilità del “senza lattosio” per abbracciare ogni esigenza.

Ogni cono e coppetta (l’offerta è libera) contribuirà alla realizzazione dei progetti dell’Associazione Cure Palliative Odv-Ets Bergamo, cui è devoluto l’intero importo raccolto. “Quest’anno vogliamo stare a contatto con la gente e in mezzo alla gente, per condividere in fiere e manifestazioni di piazza il piacere del gelato e il valore della produzione artigianale del territorio- sottolinea Sara Bosatelli, presidente dei Gelatieri Bergamaschi-. Portiamo un momento di allegria e spensieratezza, con la partecipazione per la prima volta al Soap Boxxico Rally, dove in pista trionfano sempre e comunque creatività e originalità, dopo la partecipazione in città, alla Soap Box Rally”.

Un’occasione per promuovere la campagna Gelaterie di fiducia 2026

La partecipazione al Soap Boxxico Rally è uno dei primi eventi previsti dalla campagna Gelatieri Bergamaschi 2026, che viene promossa nello stand. Una proposta concreta per il settore delle gelaterie artigianali per un comparto che deve confrontarsi con un mercato in continua evoluzione. Quest’anno la campagna si concentra sulla promozione del valore del gelato e della produzione artigianale del territorio in fiere e manifestazioni di piazza e sulla formazione. Oltre alla possibilità di accedere a corsi formativi obbligatori (HACCP, formazione specifica e generale in materia di sicurezza sul lavoro) a tariffa agevolata, vengono proposti percorsi di crescita professionale finanziati. La formazione quest’anno punta all’evoluzione e crescita personale e professionale, con in calendario percorsi sul team building, time management e gestione dello stress. Un altro vantaggio fondamentale è rappresentato dalla condivisione di know-how e soluzioni pratiche. Un approccio positivo che bilancia tradizione e innovazione, qualità e sostenibilità economica, mantenendo sempre al centro l’eccellenza del prodotto che ha reso il gelato artigianale italiano famoso in tutto il mondo. Anche la solidarietà è sempre nei pensieri dei Gelatieri Bergamaschi, con iniziative come la Festa dei nonni a favore degli ospiti delle rsa del territorio e il supporto ad altre associazioni.

La campagna vede tra i partner principali anche quest’anno Latteria Soresina, Minetti 1980, Carpigiani Iceberg e Frigogelo. Info e adesioni: 035.4120135.