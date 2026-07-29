Ludwigsburg in visita in Confcommercio Bergamo, rinnovato il legame tra le due città gemellateFocus sul turismo e sull’apertura a collaborazioni future tra i territori

Si è svolto nella sede di Confcommercio Bergamo il 23 luglio l’incontro con la delegazione della città tedesca di Ludwigsburg, legata a Bergamo da un patto di gemellaggio. Alla guida della delegazione il sindaco Matthias Knecht, accompagnato dalla capo di segreteria Laura Haerle e dal vicedirettore del Dipartimento Marketing territoriale, Turismo e Cooperazione internazionale Elmar Kunz. A promuovere e accompagnare la visita, Alberto Barzanò, presidente del Gruppo Rotariano di Comunità costituito dai Rotary Club Bergamo Ovest, Bergamo Città Alta, Città di Clusone e Dalmine Centenario.

L’incontro ha riunito le principali organizzazioni rappresentative dei diversi settori economici del territorio, con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione bilaterale tra le due città, ponendo particolare attenzione al tema del turismo quale leva di sviluppo condiviso.

Per Bergamo hanno preso parte all’incontro Oscar Fusini, direttore di Confcommercio Bergamo, Giorgio Puppi, referente dei Distretti del commercio di Confcommercio Bergamo, Beniamino Tomasoni, vicepresidente di Federalberghi Bergamo, Leda Canfarelli, presidente di Visit Bergamo, Cesare Rossi, vicedirettore di Confesercenti Bergamo, Michele Pesenti, presidente di Visit Brembo e Giambattista Gherardi, consigliere di Promoserio.

Il confronto ha rappresentato un’occasione per consolidare i rapporti tra le due realtà cittadine, in una prospettiva di scambio che valorizza le rispettive vocazioni turistiche ed economiche e apre a future collaborazioni tra gli operatori dei due territori.