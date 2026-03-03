Libri per sognare, gli aspiranti detective incontrano Tommaso PercivaleAppuntamento mercoledì 25 febbraio con l'autore che presenta il suo giallo Sette sospetti per un delitto

Proseguono gli incontri con gli autori in concorso per la Xa edizione di Libri per sognare. Mercoledì 25 febbraio, alle ore 9 ( replica il 25 marzo e il 22 aprile), i ragazzi seguiranno online l’incontro con l’autore Tommaso Percivale, che partecipa al concorso con Sette sospetti per un delitto (Il Battello a Vapore, 2025). Un giallo avvincente che stimola pensiero logico e ragionamento deduttivo , ambientato in una scuola, dove un gruppo di ragazzi si improvvisa detective. Con colpi di scena, indizi nascosti e una galleria di personaggi sospetti, il romanzo tiene il lettore con il fiato sospeso fino all’ultima pagina. Il libro è ambientato a Kinraddie, isoletta al largo della Scozia. Una terra aspra flagellata dai venti, avvolta da superstizioni e storie oscure. È lì che avverrà un omicidio: così dice un biglietto anonimo inviato all’ispettore William Shakespeare di Scotland Yard, celebre per il suo fiuto infallibile. In viaggio per l’isola, il poliziotto scopre di non essere l’unico visitatore: altre cinque persone hanno raggiunto Kinraddie per alloggiare nella locanda Scottish Inn. Tutti sono lì per un motivo. Tutti hanno un segreto. Ma chi sarà la vittima, e chi l’assassino?

Tommaso Percivale, originario di Ovada, in provincia di Alessandria ( dove è nato nel 1977) è un autore di libri per ragazzi. Nel corso della sua carriera ha pubblicato con i principali editori italiani (tra cui Einaudi Ragazzi, Il Castoro,Mondadori , Edizioni EL, Lapis) e i suoi libri sono stati tradotti in vari paesi del mondo. Nelle sue opere affronta generi diversi, spaziando dal romanzo storico alla fantascienza, dall’avventura al thriller, fino a toccare anche l’ambito della non-fiction. Libertà, coraggio e ribellione sono i temi più ricorrenti nelle sue opere. Appassionato di storie, prestidigitazione, fumetti e giochi, è inoltre radioamatore. Spesso si lascia guidare dai suoi molteplici interessi e, nei suoi romanzi, unisce elementi diversi e vari, come la cultura pop degli anime e manga o le biografie di personaggi italiani che hanno contribuito a ispirare il Paese. Scrive per emozionare i giovani lettori, ma anche per stimolare in loro riflessioni profonde di natura etica, filosofica, sociale.

Il suo romanzo Ribelli in fuga (Einaudi Ragazzi, 2013) è stato inserito tra i 100 libri da non perdere dall’ Associazione Italiana Editori, incluso nella Biblioteca della Legalità, ha vinto il premio Gigante delle Langhe 2013, la selezione Premio Cento, ed è arrivato tra i finalisti del Premio Andersen 2013 come miglior libro oltre i 12 anni. Il romanzo Messaggio dall’impossibile (Einaudi Ragazzi, 2015) è stato selezionato per il Premio Strega Ragazzi 2016.

Gli incontri con gli autori, in programma da febbraio a fine aprile, rappresentano un’ulteriore ispirazione per i 1804 ragazzi di 91 classi e 33 istituti comprensivi della nostra provincia che partecipano al progetto, nato per promuovere la lettura, favorendo il coinvolgimento attivo e creativo dei giovani studenti. I ragazzi sono chiamati al doppio ruolo di lettori e recensori dei titoli scelti: la lettura stimola elaborati (video, disegni, giochi, manufatti e quant’altro suggerisca la fantasia) e recensioni che saranno raccolte- dalla seconda metà di aprile 2026 – sul portale www.libripersognare.it; verrà inoltre espressa la preferenza per il miglior libro e autore dell’edizione, proclamato nell’evento finale, in programma il 28 maggio al Teatro Donizetti.

In concorso, anche quest’anno 5 autori (compreso Tommaso Percivale, con Sette sospetti per un delitto (Il Battello a Vapore, 2025): la giornalista Annalisa Camilli con L’ultimo bisonte– La Nuova Frontiera Junior 2024); Stefania Carini, con Il coraggio di Oscar (Mondadori, 2024); Enrico Galiano con L’incredibile avventura di un super-errore (Salani, 2024); Susanna Mattiangeli con Tessa Presidente – Il Castoro, 2025).

Il progetto è realizzato da Iniziative Associazione Commercianti Spa, società partecipata da Confcommercio Bergamo.

La manifestazione gode del patrocinio di Regione Lombardia, Provincia di Bergamo, Comune di Bergamo, Confcommercio Bergamo, Camera di Commercio, L’Eco di Bergamo, Fondazione Istituti Educativi, Ali Confcommercio e Impresa Cultura Italia. È sponsorizzato da BPER Banca, Ente Bilaterale territoriale del Terziario di Bergamo, Ente bilaterale Alberghiero e dei Pubblici Esercizi di Bergamo e Federcartolai Confcommercio.

Il progetto è sostenuto dalle principali librerie del territorio bergamasco, che svolgono un ruolo fondamentale nella promozione della lettura e nella distribuzione dei libri in concorso. In città: Incrocio Quarenghi (Via Quarenghi 32), Il Libraccio (Via XX Settembre 93), Il Libraccio (Via San Bernardino 34/C). In provincia: Il Libraccio (Via Europa 9) di Curno; Libreria Mondadori (Piazza XIII Martiri 3) di Lovere; Cartolibreria No problem (Via G. Garibaldi 15) a Nembro.