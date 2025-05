Fogalco, credito alle imprese per quasi 4,5 milioni di euro nel 2024

È tempo di bilanci e di tirare le somme sulle principali attività svolte da Fogalco, Cooperativa di garanzia Confcommercio Bergamo, che ieri pomeriggio, 12 maggio, si è riunita in assemblea per l’approvazione del bilancio 2024. Il bilancio dell’ultimo esercizio evidenzia come nel 2024 Fogalco abbia assicurato credito alle imprese socie per quasi 4,5 milioni di euro, per un controvalore garantito pari a 1.509.600 euro e un importo medio, suddiviso tra 41 imprese, compreso tra gli 80mila e i 100mila euro. Il rischio in essere (al 31 dicembre 2024) ammonta ad oltre 9 milioni e 200mila euro (9.278.150 euro). Le rettifiche di valore nette per deterioramento delle garanzie in essere ammontano a quasi 920mila euro (919.663 euro). Il patrimonio netto della società ammonta a oltre 4,3 milioni di euro (4.306.629 euro). È stata inoltre prestata consulenza e assistenza a quasi 100 imprese per la predisposizione e invio domande per la partecipazione a bandi per l’assegnazione di risorse pubbliche, attraverso lo sportello di Finanza agevolata della Cooperativa di garanzia. Nell’ultimo anno, come ha sottolineato il presidente Fogalco e vicepresidente Confcommercio Bergamo Cristian Botti nella sua relazione: “I risultati della gestione operativa, legata all’attività caratteristica di rilascio di garanzia, registrano un sostanziale pareggio rispetto al 2023. Un risultato positivo, in un contesto di contrazione del mercato delle garanzie a livello nazionale, dato che registriamo dal periodo pandemico in avanti. Anche nel 2024 la Cooperativa ha mantenuto la piena operatività, rinnovando l’impegno per il contenimento dei costi di tutti i servizi di garanzia e intensificando l’attività di assistenza e consulenza, che ha portato molte imprese a beneficiare di agevolazioni regionali, statali ed europee. Di particolare rilievo anche l’impegno nella formazione, con la promozione dei corsi di educazione finanziaria con Banca d’Italia”. Sono stati garantiti, ove necessario, i finanziamenti erogati direttamente dalla partecipata Asconfidi Lombardia a copertura delle necessità degli imprenditori non soddisfatte dal sistema bancario. È inoltre continuata la collaborazione con Confcommercio Bergamo nel supportare gli associati richiedenti soluzioni finanziarie personalizzate a fronte delle difficoltà emerse in questi ultimi anni. Sono state inoltre ridotte in modo significativo le pratiche in sofferenza di firma e di cassa soprattutto per effetto di un’importante attività di saldo e stralcio conclusa nel corso del 2024. La Cooperativa di garanzia è diventata ancor più solida da un punto di vista patrimoniale e di copertura del rischio. Con riferimento alla gestione finanziaria del 2024, occorre evidenziare che Fogalco ha continuato ad operare come in passato con la massima prudenza ed oculatezza, investendo per lo più in attività finanziarie che garantiscono un giusto mix di rendimento e di sicurezza dell’investimento. La patrimonializzazione della cooperativa può comunque ritenersi ben adeguata ai rischi derivanti dalla sua attività. Tra i dati più significativi del bilancio, in particolare, va evidenziato il margine patrimoniale, pari a 1,456.851 euro, calcolato in base ai requisiti patrimoniali e al patrimonio di vigilanza. Considerato un rischio di credito pari a 902.278 euro (calcolato sulle attività ponderate per il rischio, pari a 15.037.960 euro) il total capital ratio della cooperativa è pari al 15,69% (rispetto al 6% di requisito minimo richiesto).

L’identikit delle imprese e dei finanziamenti richiesti ed erogati nel territorio nel 2024

Tra le imprese che si sono rivolte a Fogalco per il credito, il settore più rappresentato del terziario è quello della ristorazione e turismo (20%). Seguono il commercio alimentare (15%), le tabaccherie (12%), bar, gelaterie e pasticcerie (15%) e commercio non alimentare (10%). Alte (29%) le richieste dal settore delle attività professionali varie (dalle panetterie alle agenzie immobiliari). Quanto alla mappatura del territorio, la città (Bergamo, con il 27%) è pari alla Bassa Bergamasca (27%), seguita da Val Seriana (22%), Laghi (12%), Isola (10%) e fuori provincia (2%).

Fondi antiusura

Fogalco, Cooperativa di Garanzia Confcommercio Bergamo è tra i soggetti iscritti al Registro del Mef- Ministero Economia e Finanza per la gestione dei fondi antiusura. Fogalco è con Confcommercio Bergamo nel novero delle associazioni firmatarie del Protocollo d’intesa per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni dell’usura e dell’estorsione nella provincia di Bergamo, in base all’accordo sottoscritto ad aprile 2024 alla presenza del Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, Prefetto Maria Grazia Nicolò. L’intesa prevede anche il monitoraggio costante del fenomeno, in un momento di vera e propria crisi di liquidità, tra rialzo dei tassi di interesse e inflazione. Fogalco ha rinnovato con questo accordo l’impegno che negli ultimi anni ha portato a siglare importanti convenzioni antiusura con istituti di credito, con l’obiettivo di allargare ulteriormente il coinvolgimento delle banche, oltre ad innalzare le competenze finanziarie, promuovendo corsi di formazione per i soci per migliorare la gestione economica e diffondere la conoscenza di tutte le iniziative a contrasto dell’usura, a partire dai fondi di cui Fogalco dispone per supportare le imprese in difficoltà. Fogalco al 31 dicembre 2024 disponeva di fondi Antiusura Legge 108/96 per quasi 700mila euro complessivi (697.812 euro), derivanti principalmente da fondi liquidati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, incrementati dagli interessi maturati nel corso degli anni, di cui parte messi a disposizione da Fogalco.

Contributo del Ministero dello Sviluppo Economico-Mef per le garanzie alle pmi

Fogalco dispone del contributo assegnato dal Ministero dello Sviluppo economico al fine di favorire la concessione di garanzie alle piccole e medie imprese, conformemente a quanto previsto dalla Legge di stabilità 2014 e dal successivo decreto ministeriale del 3 gennaio 2017. Nella seconda parte del 2024 si è strutturato unitamente ad Asconfidi Lombardia quale soggetto erogante una linea di credito dedicata a valere sui contributi assegnati. È prevista l’erogazione diretta fino al 31 dicembre 2025( il plafond a disposizione è, complessivamente, pari ad euro 1.250.000 euro). Il finanziamento- erogato direttamente da Asconfidi Lombardia per il tramite di Fogalco- va da un minimo di euro 40.000 ad un massimo di euro 100.000 con erogazione del 16% a tasso zero.