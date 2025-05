Ente Bilaterale Terziario, Enrico Betti presidente, vice Nicholas Pezzè

Rinnovo dell’Ente Bilaterale Terziario, organismo paritetico costituito da Confcommercio Bergamo, Filcams-Cgil Bergamo, Fisascat- Cisl Bergamo e Uiltucs Bergamo, rappresenta circa 5460 imprese del commercio. Cambio alla presidenza, ricoperta nell’ultimo mandato da Claudia Belotti, in rappresentanza Fisascat Cisl. Assume la presidenza dell’Ente, di cui ricopriva già la carica di vicepresidente, Enrico Betti, responsabile dell’Area Lavoro e relazioni sindacali Confcommercio Bergamo. Ad affiancarlo, con la carica di vicepresidente Nicholas Pezzè, segretario generale Filcams- Cgil, che aveva ricoperto nell’ultimo mandato la carica di consigliere. Le nomine del nuovo direttivo hanno validità quadriennale, fino all’approvazione del bilancio 2028.

“Assumere la presidenza dell’Ente Bilaterale rappresenta per me un grande onore e una profonda responsabilità, che intendo portare avanti con impegno, ringraziando della fiducia riposta da tutte le parti, in primis dalla mia associazione Confcommercio Bergamo. In un momento in cui il mondo del lavoro è attraversato da sfide complesse e in continua evoluzione, ritengo essenziale rafforzare il ruolo dell’Ente come punto di riferimento per il dialogo tra le parti sociali, la promozione della formazione, la tutela della sicurezza e il sostegno al welfare contrattuale- sottolinea Enrico Betti, responsabile dell’Area Lavoro, Sindacale e Welfare Confcommercio Bergamo e presidente dell’Ente Bilaterale territoriale Turismo– .Sono certo che, grazie alla collaborazione attiva di tutte le componenti, potremo migliorare un modello di bilateralità moderno, efficace e vicino alle reali esigenze del mondo produttivo”.

“È per me una nomina e un ruolo di responsabilità richiesto dall’incertezza del momento storico che stiamo vivendo- commenta Nicholas Pezzè, segretario generale Filcams-Cgil, neovicepresidente Ente Bilaterale Terziario, oltre che vicepresidente Ente Bilaterale Turismo-. Da sindacalista vedo ogni giorno gli effetti dell’aumento dei costi, la perdita del potere d’acquisto e le difficoltà vissute da lavoratori e famiglie. E di contro la fatica per le aziende di operare in un contesto economico difficile. L’obiettivo del mio mandato è quello di rendere ancora più proficua ed efficace l’attività dell’Ente, per incrociare con concretezza, presenza e vicinanza i bisogni dei lavoratori e le esigenze delle imprese”.

Tra i componenti del Consiglio Direttivo, in rappresentanza di Confcommercio Bergamo, oltre al neopresidente Enrico Betti, Lorenzo Agazzi e Jacopo Descovich. In rappresentanza dei sindacati: per Filcams-Cgil il segretario generale e neovicepresidente Nicholas Pezzè, per Fisascat Cils il segretario generale Guido Fratta, per Uiltucs- Uil Anila Kaja Cenolli. Compongono l’assemblea degli associati Giovanni Zambonelli, presidente Confcommercio Imprese per l’Italia Bergamo, Nicholas Pezzè, segretario generale Filcams Cgil, Guido Fratta segretario generale Fisascat-Cisl e Stefano Franzoni segretario generale aggiunto Uiltucs-Uil.