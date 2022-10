Emergenza energia. No ai crediti d’imposta, servono aiuti veri

Basta con i crediti di imposta.

Per pagare le bollette ci servono soldi veri e non carta e carta con crediti che calcoleremo solo a dicembre per non pagare tasse forse da gennaio.

Quali tasse poi visto che stiamo perdendo soldi.

Bisogna far scendere i costi di energia e gas oppure promuovere una nuova moratoria sui debiti perché se paghiamo le bollette non riusciamo a pagare altro.

Altrimenti moriremo tutti e non sarà di freddo!

Un ristoratore esasperato