A Sarnico torna il mercato internazionale Regioni d’Europa

Dal 20 al 22 giugno 50 bancarelle tra street food e oggettistica d’autore in Piazza XX Settembre A Sarnico (20-22 giugno) torna il mercato internazionale Regioni d’Europa, un progetto realizzato da Fiva, Apeca, Prisma, Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza in collaborazione con Fiva Confcommercio Bergamo, Comune e Pro Loco di Sarnico.

Si apre domani alle 10.30 in Piazza XX Settembre a Sarnico (taglio del nastro ufficiale a mezzogiorno con istituzioni, autorità pubbliche e rappresentanti Fiva Confcommercio Bergamo) una tre giorni dedicata al miglior cibo europeo ed etnico e all’artigianato più ricercato, tra street- food, birre artigianali e vino nostrano. Un ritorno dopo il successo dell’edizione dello scorso anno. Saranno 50 le bancarelle presenti all’evento itinerante di Regioni D’Europa. Da mezzogiorno di domani, 20 giugno, fino a mezzanotte del 22 giugno, il mercato internazionale, in tour per tutto il centro e nord Italia, terrà banco nella cittadina lacustre. Le aspettative sono alte, come sottolineano Diego Pesenti, presidente Fiva Confcommercio Bergamo e Fabrizio Errico, responsabile Regioni d’Europa: “Per noi sarà, dopo il successo dello scorso anno, un nuovo banco di prova per un format sempre apprezzato dal pubblico per il suo mix tra tradizioni, culture e stand di particolare valore. La proposta offre un’esperienza unica e autentica di incontro e confronto con altre culture. Confidiamo in una buona risposta da parte di questa incantevole piazza sul lago”.

Passeggiando per le vie del borgo, perla del Sebino, ci si immerge in un variegato mondo, alla scoperta di specialità della cucina serba, brasiliana, greca, messicana, indiana, argentina e scozzese- per citarne alcune- o di pietanze tipiche nazionali, dagli sfizi genovesi alle tette delle monache, dallo gnocco fritto agli arrosticini e, ancora, dai biscotti di Bretagna alle crepes olandesi. Particolare spazio alla somministrazione siciliana, da pane e panelle al panino con milza, ai cannoli e dolci siculi. Si incontrano botteghe con vendita di tè e infusi, bigiotteria, incensi, tessuti e abbigliamento, prodotti per la casa e arredamento, cosmetici, artigianato, accessori, pelletteria e tanto altro. Dai churros a bretzel e macarons, la scelta non manca per uno spuntino, una merenda o una vera e propria cena, per una degustazione che attraversa in pochi passi tradizioni e sapori del mondo. Un crocevia di colori, profumi, sapori e tradizioni che si inseriscono in un contesto territoriale di volta in volta differente, ma con il preciso scopo di diffondere e mescolare tradizioni distanti e diverse tra loro. Un circuito di alto livello con operatori selezionati che qualificano l’immagine del commercio su aree pubbliche, esaltando settori e prodotti italiani ed europei.