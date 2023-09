E dopo il flop si rilancia la Lotteria degli scontrini…

Una mossa inutile e offensiva, sventolata come crociata contro l’evasione

L’Italia è proprio il “bel Paese” per la classe politica che si ritrova. Scomodare addirittura il PNRR- che dovrebbe essere il piano per assicurare un futuro migliore ai nostri figli- per rilanciare la “Lotteria degli scontrini”, dopo il fallimento delle precedenti edizioni, è proprio da grandi cioccolatai (non maestri cioccolatieri).

La lotteria non piace alla gente, si devono pur rassegnare senza inventare i premi immediati e poi magari anche il Gratta e vinci. Sventolare la lotteria come bandiera della crociata contro l’evasione è addirittura di cattivo gusto quando operatori del commercio elettronico e intermediari digitale del turismo fatturano miliardi senza pagare un euro di tasse. Come sempre forti con i più deboli….

Dino l’acidino