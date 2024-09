Educazione finanziaria, si apre il secondo ciclo di incontri Fogalco con Banca d’Italia

L’8 e il 29 ottobre, dalle 15 alle 17, focus su rinegoziazioni, ristrutturazioni, pianificazione liquidità e valutazione investimenti

L’imprenditore dovrebbe avere sempre il controllo della situazione economica e finanziaria della propria azienda: sapere quanto sta guadagnando, se è opportuno indebitarsi e in quale misura, comprendere le conseguenze delle proprie decisioni finanziarie, individuare il momento migliore per investire. Anche separare i conti familiari da quelli aziendali non è un tema così scontato per le imprese meno strutturate, come del resto la dimestichezza con indici di bilancio e sistema contabile informatizzato. Difficoltà finanziarie, strumenti di tutela, metodi di pagamento, pianificazione della liquidità e valutazione degli investimenti sono alcuni dei temi al centro del secondo ciclo di incontri di Educazione finanziaria per le piccole e micro imprese del commercio, turismo e servizi della Cooperativa di garanzia Confcommercio Bergamo Fogalco. Il corso, nato dalla collaborazione a livello nazionale di Confcommercio-Imprese per l’Italia con il Dipartimento tutela della clientela ed educazione finanziaria della Banca d’Italia, si pone l’obiettivo di rafforzare la conoscenza e le competenze delle imprese associate, con casi pratici e un linguaggio chiaro e volutamente non specialistico. Semplicità, efficacia e brevità degli interventi (grazie a una struttura modulare in pillole), sono infatti alcune delle caratteristiche fortemente volute dall’associazione per illustrare concetti chiave, anche attraverso l’esperienza dei micro e piccoli imprenditori. «Il primo corso, che si è svolto a giugno con focus sul rapporto con le banche, ha avuto un ottimo seguito e partecipazione, ci aspettiamo di vedere iscritte quante più imprese possibili per poter affrontare insieme questioni cruciali per le imprese alle prese con la gestione delle difficoltà finanziarie, rinegoziazioni e ristrutturazioni» sottolinea Cristian Botti, presidente Fogalco e vicepresidente Confcommercio Bergamo, impegnato anche come docente nel percorso di formazione ed educazione finanziaria. Il secondo ciclo di incontri- in programma l’8 e il 29 ottobre, dalle 15 alle 17 nella Sala Conferenze della sede cittadina di Confcommercio Bergamo di Via Borgo Palazzo 137- arriva in una fase importante per la ripresa dell’economia del terziario: «L’autunno alle porte rappresenta un primo banco di prova per la ripresa dopo l’estate, anche alla luce del secondo taglio ai tassi annunciato dalla BCE- continua Botti-. Finora abbiamo assistito a difficoltà e a un rallentamento generalizzato degli investimenti, con un costo del credito elevato cui non eravamo abituati da anni. Ora, dopo il primo taglio a giugno, e la prospettiva di un’ulteriore discesa dei tassi, ci aspettiamo un’inversione di tendenza, con il perfezionamento degli investimenti non più procrastinabili in un momento di forte cambiamento, specialmente sul fronte digitale e dell’intelligenza artificiale».

Il primo appuntamento in aula- l’8 ottobre- per l’educazione finanziaria ha come tema “ La gestione delle difficoltà finanziarie e il funzionamento della Centrale dei rischi, pagamenti e strumenti di tutela”. Cristian Botti, presidente Cooperativa di Garanzia Fogalco e Diego Cantamessa, funzionario Cooperativa di Garanzia Fogalco, incentreranno i loro interventi sui segnali di difficoltà finanziaria, rinegoziazioni e ristrutturazioni, oltre che sui diritti nei confronti delle banche. Il secondo incontro, in programma il 29 ottobre, è dedicato a “La finanza per la piccola impresa”. Stefano Mazzocchi, commercialista revisore dei conti e formatore, incentrerà l’incontro sulla pianificazione della liquidità e valutazione degli investimenti, sull’importanza di business plan, indici di bilancio, che permettono di sintetizzare le informazioni riguardanti la situazione economica e finanziaria di un’impresa. Un’occasione anche per approfondire il nuovo codice della crisi d’impresa e capire i meccanismi di valutazione del merito creditizio cui si affida il sistema bancario.

La partecipazione ai corsi è gratuita, obbligatoria l’iscrizione. Per maggiori informazioni: 035 4120212 – info@fogalco.it