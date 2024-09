Public Square, il festival diffuso porta l’arte in città il 28 e 29 settembre

Interventi artistici e workshop per coinvolgere la comunità e far fiorire il contemporaneo

Confcommercio Bergamo è lieta di patrocinare- a fianco di Comune, Provincia, Camera di Commercio, Accademia Carrara, Università degli Studi di Bergamo, Politecnico delle Arti di Bergamo- PUBLIC SQUARE, Festival diffuso promosso da SQUARE Studio. Dal 28 al 29 settembre 2024, Bergamo diventerà il territorio d’azione per attività artistico-culturali, fruibili gratuitamente, al fine di valorizzare e promuovere la cultura contemporanea e i sistemi produttivi locali, alimentando reti di collaborazione tra aree urbane e contesti vallivi. SQUARE Studio propone, attraverso PUBLIC SQUARE, una prima riflessione sui modelli educativi innovativi che mirano allo sviluppo di nuove competenze, pensate per far fronte alle sfide del mondo contemporaneo e sviluppare un approccio imprenditoriale al lavoro culturale.

Durante i giorni del Festival si alterneranno interventi artistici, una tavola rotonda e un workshop che coinvolgeranno la comunità in un dialogo attivo sullo stato dell’arte e sulla necessità di coinvolgerla nelle pratiche ed azioni quotidiane della comunità territoriale. Tra i protagonisti della manifestazione spicca Luca Font, artista bergamasco classe 1977, il cui lavoro si muove tra graffiti, pittura su legno e tela, e tatuaggi. Font realizzerà un murale in via San Giorgio, completato durante i giorni del festival, per poi presentarlo al pubblico in un incontro dedicato il 29 settembre. Il suo stile, che fonde grafica e sintesi visiva, funzionalità e modernismo, riflette una costante ricerca di equilibrio tra creazione e razionalità. PUBLIC SQUARE, nella sua prima edizione tratterà, attraverso un approccio orizzontale, tre ampie tematiche che sono il fulcro di azione di SQUARE Studio ovvero: l’arte pubblica, la cultura d’impresa e la rigenerazione culturale; tre macro-tematiche che rappresentano in pieno quello che Square Studio vuole donare al suo territorio.

Tavola rotonda sulla sostenibilità

Il primo appuntamento, dalle ore 10 alle 12.30 in Sala Sestini, Camera di Commercio di Bergamo, fruibile anche in streaming e nella lingua dei segni (LIS), è con la Tavola rotonda, che indagherà l’importanza della sostenibilità culturale, personale, ambientale, il riconoscimento del lavoro degli art workers, la cultura d’impresa, il welfare culturale a l’arte pubblica. Relatori del convegno: Paolo Venturi, Direttore AICCON, Carlo Ferretti, European Project Designer, Alessandra Pioselli, docente, curatrice e critica d’arte, Domenico Sturabotti, direttore generale Fondazione Symbola, Gabi Scardi, curatrice e critica d’arte, Marta Bianchi , presidentessa di AWI (Art Workers Italia). L’incontro è moderato da Leonardo Merlini, giornalista di Askanews e critico di cultura contemporanea. Link di prenotazione: https://www.eventbrite.com/e/1020421617527?aff=oddtdtcreator

Workshop a cura di Plants Play

Dalle ore 15 alle 16.30 al Parco Marenzi di Bergamo è in programma il workshop itinerante a cura di Plants Play. Come dialogano le piante quando si trovano in un ambiente urbano? Quanto quello che produciamo – onde elettromagnetiche, rumori, inquinamento – incide su ciò che la natura che ci circonda vorrebbe raccontarci e trasmetterci? Edoardo Taori, fondatore del progetto Plants Play, guida alla scoperta della musica generata da piante ed alberi, tramite l’utilizzo del dispositivo di biofeedback Plants Play, che tramite due sensori posizionati sulle foglie delle piante, o sui fusti degli alberi, rileva il loro bioritmo e lo traduce in note musicali. Link di prenotazione: https://www.eventbrite.com/e/1020479320117?aff=oddtdtcreator

*fruibile anche per i non vedenti e ipovedenti

Performance della Plants Play Orchestra, diretta da Edoardo Taori

Dalle 18.30 alle 19.30 presso il Parco Marenzi, Bergamo

PUBLIC SQUARE è lieta di ospitare, per la prima volta a Bergamo un’orchestra straordinaria, composta da Piante ed Alberi che generano musica dal vivo grazie ai dispositivi Plants Play, che traducono il bioritmo in note musicali. Le piante sono esseri estremamente intelligenti, secondo le ultime ricerche scientifiche possiedono almeno 15 sensi il loro bioritmo cambia in base alle condizioni ambientali in cui sono immerse e la loro musica è quindi unica ed irripetibile unica ed irripetibile. Edoardo Taori dirigerà così l’orchestra inedita, formate dalle piante e dagli alberi del Parco Marenzi. La durata sarà di circa 60 minuti con alcune pause dedicate alla spiegazione della pratica e dei suoni che andremo ad ascoltare.

È consigliato portarsi un lenzuolo / coperta per sedersi nel parco e riconnettersi con la natura! Link di prenotazione: https://www.eventbrite.com/e/1020471566927?aff=oddtdtcreator

DOMENICA 29 SETTEMBRE

Laboratorio “Read it with the rain” per i più piccoli

Dalle ore 16 alle ore 17.30, via San Giorgio, Bergamo

Aperto a tutti i bambini e le famiglie, il laboratorio Read it with the rain, vuole sensibilizzare i più piccoli al medium artistico della street art, attraverso la realizzazione di parole-stencil che verranno impresse sul pavimento con la vernice Rainworks. Una vernice ecosostenibile che permette alle opere di essere viste solo nel momento in cui piove. Il laboratorio sarà curato da Mattia Cesaria

Inaugurazione opera di street art + Q&A con l’artista Luca Font

Ore 17.30, via San Giorgio 6, Bergamo

L’artista Luca Fonti realizzerà un’opera muraria dal 27 al 29 settembre, per poi presentarla alla comunità.

Finissage PUBLIC SQUARE e performance sonora a cura dell’artista Daniele di Girolamo

Dalle 18.30 alle 21.00, Via verdi 25, Bergamo

Nello studio di SQUARE, il team ringrazia tutte le persone che hanno reso possibile questo festival e l’artista Daniele di Girolamo, realizzerà una performance sonora.

Per maggiori informazioni

Giulia De Martiis

brand@squareworld.studio

+39 339 1827756

www.squareworld.studio