Olimpiadi 50&Più, 11 soci bergamaschi in gara

Anche quest’anno l’evento nell’ambito di Immagina, dal 10 al 18 settembre nella riserva di Castellaneta Marina

Sono 11 i soci bergamaschi 50&Più, l’associazione Confcommercio riservata agli imprenditori ed ex imprenditori del terziario over 50, che parteciperanno alle Olimpiadi organizzate per la 29esima edizione consecutiva dalla federazione. Quest’anno le Olimpiadi 50&Più si svolgeranno dal 10 al 18 settembre, nella splendida cornice dell’Ethra Reserve a Castellaneta Marina, in provincia di Taranto, all’interno della Riserva Naturale di Stornara, un’area naturalistica protetta, affacciata su una lunga e selvaggia spiaggia riservata. L’evento si svolgerà anche quest’anno con le premesse che lo hanno sempre caratterizzato: la piacevole opportunità di socializzare e di mettersi in gioco in un contesto di allegra e sana competizione sportiva. Gli over 50, provenienti da tutta Italia, si sfideranno in numerosi sport come basket, bocce, ciclismo, freccette, nuoto, marcia, maratona, ping pong, tennis e tiro con l’arco. Sarà l’occasione per coinvolgere squadre, atleti individuali provenienti da diverse province e testimonial d’eccezione del mondo dello sport in un clima all’insegna della salute, del benessere e della condivisione. Le gare olimpiche si svolgeranno, per il terzo anno consecutivo, all’interno di “Immagina”, un grande evento 50&Più che racchiude al suo interno approfondimenti, incontri culturali e spettacoli musicali

A rappresentare 50&Più Ascom Confcommercio Bergamo ci saranno il presidente provinciale Franco Meloncelli, con Lidia Bonacorsi, Arturo Minuscoli, Anna Maria Josè Tassis, Giuseppe Capurro, Ave Gilardi, Pierantonio Chiari, Alba Pezzotta e Massimo Bernasconi.