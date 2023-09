Agenti immobiliari, venerdì 15 settembre corso su registrazione preliminari e accesso a planimetrie catastali

Appuntamento in Ascom, dalle 14.30

Gli agenti immobiliari possono finalmente avere accesso in tempo reale alle planimetrie catastali degli immobili sulla piattaforma dell’Agenzia delle Entrate. Una svolta arrivata quest’estate, dopo anni di richieste portate avanti da Fimaa, che non ha smesso di sollecitare la piena attuazione della norma (la svolta è arrivata solo con il decreto-legge PNRR e Semplificazioni – convertito nella legge 29 dicembre 2021, n. 233). Venerdì 15 Settembre alle ore 14.30, Fimaa Bergamo organizza un evento formativo dedicato, dal titolo “Registrazione preliminari, modello Rap e planimetrie catastali”, al fine di chiarire adempimenti, modifiche, modalità di registrazione e recupero delle schede catastali. L’evento formativo (gratuito), aperto ai soci, si svolgerà nella Sala Conferenze di Ascom Confcommercio Bergamo (Via Borgo Palazzo137). L’incontro, moderato da Patrizia Gualdi, vice presidente Fimaa Bergamo, vede la partecipazione , dopo i saluti istituzionali di Oscar Fusini, direttore Ascom Confcommercio Bergamo, di Oscar Caironi, presidente Fimaa Bergamo, Edoardo Gellera, direttore dell’Ufficio Territoriale Agenzia delle Entrate Clusone, pronti a chiarire dubbi e ad approfondire nei dettagli le importanti novità per il settore.

Per info e iscrizioni: 035.4120135