Torna lo Sbarazzo di Primavera

Dal 7 al 9 marzo shopping d’occasione in 100 negozi e domenica in 50 gazebo. Attenzione anche alla salute e alla prevenzione in piazza con i LionsTorna lo «Sbarazzo di Primavera»: da venerdì 7 a domenica 9 marzo il centro cittadino e i borghi si animeranno per lo shopping d’occasione di fine saldi nei circa 100 negozi aderenti. Le attività

commerciali delle principali vie del centro, oltre che di Borgo Santa Caterina, Borgo Palazzo e Città Alta, per tre giorni consecutivi offriranno ai visitatori sconti straordinari su capi di abbigliamento, accessori, calzature, articoli sportivi, prodotti per la cura della persona e della casa e molto altro a prezzi irripetibili. Domenica 9 marzo, dalle ore 10 alle 19, l’evento si estenderà anche in piazza Matteotti, dove circa 50 gazebo a cielo aperto offriranno prodotti per tutti i gusti e tutte le tasche. Sarà un’occasione per passeggiare nel cuore della città e lasciarsi sorprendere da proposte esclusive pensate appositamente per lo Sbarazzo. L’iniziativa, giunta alla sua undicesima edizione, è organizzata dai commercianti dell’Associazione BergamoInCentro, con il supporto del Distretto Urbano del Commercio (DUC) e del Comune di Bergamo. “Una settimana davvero speciale per il centro cittadino che ha appena visto concludersi le iniziative dedicate al Carnevale e che si prepara ad ospitare, da venerdì a domenica, lo Sbarazzo di primavera, un appuntamento oramai della tradizione per commercianti e cittadini che possono approfittare delle straordinarie offerte esposte fuori e dentro i negozi e, domenica, anche negli spazi di Piazza Matteotti- dichiara il vice sindaco e assessore al commercio Sergio Gandi-. Sono particolarmente contento della partecipazione dei negozianti di Borgo Santa Caterina e Borgo Palazzo che dimostrano ancora una volta il loro impegno per la vitalità di un tessuto commerciale cittadino che conferma la sua sostanziale tenuta”. “Lo Sbarazzo di Primavera si conferma un appuntamento imperdibile per i cittadini di Bergamo e per i turisti – sottolinea Nicola Viscardi, manager del Distretto Urbano del Commercio di Bergamo -. Si tratta di una grande opportunità per i commercianti, che possono dare visibilità ai loro prodotti e incontrare nuovi clienti in un contesto vivace e stimolante”. Mariarosa Acquaroli, presidente Associazione BergamoInCentro ribadisce l’importanza della manifestazione e dell’impegno comune dei commercianti del distretto: “Grazie all’ottimo lavoro di squadra del nostro direttivo, alla risposta convinta dei commercianti e alla partecipazione dei borghi, questa edizione dello Sbarazzo si conferma ancora più ricca, di qualità e sempre più interessante per coloro che verranno a visitare i quasi 100 negozi aderenti e i gazebo in Piazza Matteotti”. “Anche quest’anno abbiamo coinvolto un gruppo di influencer locali che, attraverso i loro canali social, rafforzeranno la comunicazione dell’evento, raggiungendo un pubblico sempre più ampio – aggiunge Sara Valsecchi, vicepresidente di BergamoInCentro -. Lo Sbarazzo si conferma uno degli eventi più seguiti e non mancano visitatori che arrivano anche da fuori Bergamo”.

Prevenzione in piazza

Shopping, ma non solo: il 9 marzo, in occasione del consueto appuntamento annuale dedicato al Lions Day, i Lions di Bergamo promuoveranno attività di sensibilizzazione in tema di salute e prevenzione con screening gratuiti per la cittadinanza, tra cui Moc, vista, diabete e udito, grazie a un’unità mobile posizionata in piazza Matteotti (orari screening: 9:30 – 12:30 / 14:30 – 17:30).

La grafica

La grafica di questa undicesima edizione de lo Sbarazzo è stata affidata all’estro creativo di Ale Giorgini, all’anagrafe Alessandro Giorgini, illustratore e grafico freelance, il cui lavoro rimanda all’immaginario delle illustrazioni e cartoni animati degli anni ’60 e ’70. Ale Giorgini ha collaborato con brand come Armani, Adidas, Apple, Barilla, Enel, Jeep, Puma, Disney, Warner Bros, Samsung, Ford e ha pubblicato le sue illustrazioni su The Hollywood Reporter, Boston Globe, Chicago Magazine, Le Monde, Il Sole 24 Ore, Il Corriere della Sera. Ha vinto il Good Design Award del Chicago Museum of Design (2017) ed è stato selezionato dalla Society of Illustrators di New York (2015, 2017). Ha fondato Magnifico, agenzia con la quale rappresenta il lavoro di alcuni dei più importanti illustratori italiani. https://www.alegiorgini.com/

Per ulteriori informazioni e per consultare l’elenco completo dei negozi aderenti, è possibile visitare il sito ufficiale dell’Associazione BergamoInCentro:

www.bergamoincentro.it – https://www.bergamoincentro.it/sbarazzo/