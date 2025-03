Certificazione della parità di genere, formazione gratuita

Fino al 12 aprile nuovo avviso regionale destinato a tutti i titolari di partita Iva registrata all’Agenzia delle Entrate

La parità di genere è uno dei capisaldi più rilevanti e urgenti dell’agenda di sviluppo e progresso dei Paesi: le Nazioni Unite hanno indicato la Gender Equality come uno dei 17 Sustainable Development Goals (SDGs) per il 2030, mentre l’Unione Europea ha promosso prima uno Strategic Engagement sulla Gender Equality per il triennio 2016-2019 e poi una nuova Strategia per il quinquennio 2020-2025.

L’Italia ha adottato, dal 2021, la Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026, una delle priorità trasversali del PNRR, che ha poi previsto uno stanziamento economico per la creazione di un sistema nazionale di certificazione della parità di genere. Si tratta di un sistema premiale che punta a introdurre strutturalmente nelle imprese la cultura della parità di genere, in modo da superare i gap esistenti. Per favorire la diffusione della certificazione sono stati approvati diversi incentivi, a livello nazionale ma anche regionale che hanno permesso a un buon numero di imprese (2734, secondo i dati del Dipartimento per le Pari Opportunità, al 15 settembre 2024) di ottenere la certificazione. Per proseguire a instillare un cambiamento, soprattutto culturale, nelle micro, piccole e medie imprese italiane risulta importante continuare a mantenere un sistema di incentivi per sostenere la diffusione della Prassi UNI/PdR 125:2022.

È in quest’ottica che Regione Lombardia ha promosso l’Avviso pubblico per la partecipazione al programma di formazione propedeutico al conseguimento della certificazione della parità di genere, individuando Unioncamere Lombardia quale soggetto gestore. L’obiettivo è quello di incrementare il numero di soggetti che ottengano la certificazione della parità di genere per diffondere una cultura inclusiva in tutti gli aspetti organizzativi. Possono partecipare all’Avviso, aperto fino al 12 aprile, i titolari di partita iva attiva e registrata all’Agenzia delle Entrate, rientranti in una delle seguenti categorie: MPMI iscritte al Registro delle imprese con sede operativa attiva in Lombardia: Soggetti REA con sede operativa attiva in Lombardia; Liberi professionisti con domicilio fiscale in Lombardia.

Tutti i soggetti richiedenti dovranno avere almeno un/una dipendente in pianta organica in Lombardia.

Sono invece esclusi dall’Avviso i soggetti che hanno: già ottenuto la certificazione della parità di genere, presentato domanda di contributo a valere sull’ Avviso pubblico regionale “Verso la

certificazione della parità di genere”.

L’obiettivo dell’Avviso è infatti quello di far avvicinare alla certificazione della parità di genere soggetti che non si sono ancora approcciati al tema.

È prevista la realizzazione di 7 edizioni di un percorso formativo, gratuito per i richiedenti, della durata di 15 ore (di cui 9 ore online e 6 ore in presenza nelle sedi di alcune Camere di commercio lombarde). La formazione si concentrerà, in particolare, sulla gestione dei processi aziendali di inclusione della parità di genere relativamente ai 6 KPI (Key Performance Indicator – indicatori prestazionali), individuati dalla Prassi UNI/PdR125:2022, con l’obiettivo di guidare il cambiamento delle politiche di parità di genere adottate.

Per partecipare al percorso formativo, i soggetti interessati devono rispondere, esclusivamente in modalità telematica, ad una manifestazione di interesse sul sito http://webtelemaco.infocamere.it entro le ore 12 del prossimo 12 aprile.

I percorsi formativi si svolgeranno nei mesi di maggio e giugno 2025.

L’agevolazione sarà erogata sotto forma di “dote” formativa, del valore di 1.500 euro per ciascun richiedente, per un massimo di 200 soggetti richiedenti; ogni soggetto richiedente può presentare una sola domanda di partecipazione per un massimo di 2 persone appartenenti alla propria organizzazione (potranno quindi partecipare ai percorsi formativi al massimo 400 persone). Unioncamere Lombardia si riserva la facoltà di chiudere anticipatamente i termini di presentazione in caso di esaurimento dei posti disponibili.

L’agevolazione concessa copre il 100% del costo del servizio formativo.

Il progetto vede la collaborazione di Bergamo Sviluppo per la predisposizione e gestione della manifestazione di interesse e l’organizzazione degli incontri in presenza presso le sedi camerali, e di Si.Camera per la progettazione e l’erogazione dei percorsi formativi.

Per chiarimenti e assistenza sui contenuti dell'Avviso e sulla procedura di presentazione delle domande contattare Bergamo Sviluppo (mail: bergamosviluppo@bg.camcom.it – 035. 3888011).