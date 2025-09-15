Olimpiadi 50&Più, al via i giochi a Castellaneta Marina

È stato il campione olimpico Massimiliano Rosolino a dare il via alla XXXI edizione delle Olimpiadi 50& Più, l’appuntamento annuale degli over 50 con lo sport, ideato e promosso da Associazione 50&Più Confcommercio. Il nuotatore già medaglia d’oro alle olimpiadi di Sidney, ai mondiali di Fukuoka, agli europei di Helsinki, Berlino, Madrid e Budapest e ancora Lisbona e Anversa e volto noto della tv, ha presenziato alla cerimonia di apertura dei Giochi olimpici domenica, 14 settembre, presso il Teatro Valentino di Castellaneta Marina a Taranto. Una cerimonia suggestiva a cui hanno partecipato oltre 700 atleti provenienti da ogni provincia d’Italia che si sfideranno, fino a domenica 21 settembre, nelle discipline sportive. A rappresentare 50&Più Confcommercio Bergamo, il vincitore degli assoluti maschili 2024, Massimo Bernasconi, tedoforo dell’edizione 2025 che ha acceso il braciere olimpico con il campione di nuoto Massimiliano Rosolino e con Alessandra Graziuso (Lecce), vincitrice degli assoluti femminili 50&Più 2024.

L’avvio della competizione è stato salutato dal presidente nazionale Carlo Sangalli: «Le Olimpiadi 50& Più rappresentano, per la nostra associazione, uno dei momenti più importanti dell’anno perché dimostrano quanto i valori dello sport siano fondamentali nella vita di ognuno di noi. Questa partecipazione così forte testimonia l’impegno che – da oltre mezzo secolo – portiamo avanti per valorizzare e tutelare i diritti degli over 50 e per garantire loro una partecipazione attiva alla vita di comunità». All’appuntamento anche il vicepresidente vicario nazionale Sebastiano Casu e il Segretario generale Lorenzo Francesconi.

Freccette, bocce, marcia, arco, tennis, nuoto, ping pong, maratona, ciclismo, basket, walking football e ballo. Sono queste le discipline sportive in cui gli over50 si cimenteranno durante la settimana e che negli anni hanno visto la partecipazione di oltre 30mila atleti impegnati a conquistare titoli e medaglie, in Italia e all’estero. In questa edizione, un coach d’eccezione: il campione olimpico Massimiliano Rosolino ha incontrato gli atleti prima dell’avvio delle gare per dare loro consigli su come affrontare le sfide. «Un corretto stile di vita e una dieta salutare sono senza dubbio utili a essere vincenti. Chi pratica attività sportiva ha entusiasmo e grinta per affrontare le sfide della vita quotidiana. Le persone anziane non rappresentano il passato ma il futuro, quel futuro a cui le giovani generazioni devono guardare per trarre esempio. La competizione è assolutamente normale purché le sfide si affrontino con il sorriso, nello sport come nella vita» ha detto il campione olimpico.