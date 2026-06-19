Festa Barche Drago, incontro il 15 giugno in Confcommercio con la comunità imprenditoriale cineseDalle 15.30 in Sala Conferenze, confronto e aperitivo con networking

Costruire ponti tra la comunità imprenditoriale cinese e il sistema dei servizi alle imprese del territorio bergamasco. È questo l’obiettivo del progetto che Confcommercio Bergamo e l’Associazione Culturale Cinese Bergamo presentano lunedì 15 giugno 2026, alle ore 15.30, nella Sala Conferenze di Confcommercio Bergamo, in Via Borgo Palazzo 137.

L’incontro si inserisce in una cornice culturale e simbolica significativa, nella settimana della Festa Duanwu, la tradizionale celebrazione delle Barche Drago, che quest’anno ricorre dal 19 al 21 giugno. Il Duanwu Jie è una festa tradizionale millenaria che continua a unire comunità, memoria e cultura lungo i fiumi della Cina. Tra gare spettacolari, antichi riti e sapori simbolici, il Duanwu Jie rinnova ogni anno il legame con le proprie origini.

La ricorrenza, che da secoli scandisce il calendario della cultura cinese, quest’anno diventa a Bergamo occasione di dialogo e integrazione economica e culturale nel nostro territorio.

Nel corso del pomeriggio, i responsabili delle principali aree operative di Confcommercio Bergamo illustreranno gli strumenti, i servizi e le opportunità a disposizione degli imprenditori, tra cui le agevolazioni per l’accesso al credito, finanza agevolata e gli strumenti di garanzia.

“La comunità dell’imprenditorialità cinese nel nostro territorio si sta affermando negli ultimi anni sempre più qualitativamente che per numero, diventando parte strutturale del nostro tessuto economico e con un profilo sempre più qualificato e solido nei diversi comparti del terziario– sottolinea Luciano Patelli, presidente Confcommercio Bergamo-. L’integrazione economica non si decreta, ma si costruisce incontro dopo incontro, impresa dopo impresa, attraverso relazioni, confronto e apertura all’altro. La nostra associazione non può prescindere dal creare collaborazione con tutti gli imprenditori che contribuiscono allo sviluppo del territorio, in termini occupazionali, di innovazione, di vitalità commerciale. Con questo progetto vogliamo essere un punto di riferimento concreto, offrire strumenti, accompagnare la crescita, creare ponti culturali e le basi per un confronto proficuo, fatto di scambi e relazioni”.

“Per me è un grande onore che la Festa delle Barche Drago venga condivisa insieme alla Confcommercio, che ha materializzato il suo gesto di attenzione accogliendoci nella loro sede e inoltre mi fa molto piacere che siano presenti anche gli amici imprenditori della Cina. Non pensavo, quando è nata l’Associazione culturale cinese – commenta Qiuhua Fu, presidente dell’Associazione Culturale Cinese Bergamo – che in così poco tempo avremmo potuto far nascere un dialogo tra imprenditori cinesi e la maggiore Associazione dei commercianti presente in Italia. Ho sempre ritenuto che la cultura sia una magia del dialogo che unisce tante forze che viaggiano verso una sola direzione, ovvero verso il confronto, la solidarietà, l’inclusione, il rispetto delle culture. Tutto questo favorisce un clima positivo per lo sviluppo delle attività imprenditoriale e quindi dell’economia del benessere. Una bella prospettiva di futuro fondata sulla collaborazione di tutti”.

“La Festa del Duanwu Jie, una ricorrenza che custodisce valori profondi della cultura cinese e che oggi diventa un momento di incontro tra comunità, istituzioni e mondo dell’impresa. Celebrare insieme una tradizione significa creare occasioni di conoscenza reciproca, rafforzando quel dialogo che è alla base di ogni relazione duratura – riferisce Sergio Gandi, vicesindaco e assessore al Commercio del Comune di Bergamo – La cultura, infatti, è spesso il primo ponte che unisce persone provenienti da storie e Paesi diversi, rendendo più solide anche le collaborazioni economiche e professionali. In un tempo in cui le sfide sono sempre più globali, la capacità di incontrarsi, ascoltarsi e comprendersi rappresenta una risorsa preziosa. È da questi momenti di condivisione che nascono fiducia, amicizia e nuove opportunità di sviluppo comune tra Italia e Cina”.

Il programma

I lavori si aprono con i saluti istituzionali del presidente di Confcommercio Bergamo Luciano Patelli, della presidente dell’Associazione Culturale Cinese Bergamo Qiuhua Fu e del vicesindaco e assessore al Commercio del Comune di Bergamo Sergio Gandi.

La prospettiva della comunità cinese è portata da Lianqiu Fu, vicepresidente dell’Associazione Culturale Cinese Bergamo, con un intervento dedicato al valore della collaborazione nel favorire l’integrazione economica e la creazione di nuove opportunità per le imprese.

La giornata si chiude con un aperitivo conviviale, momento informale di incontro e networking tra imprenditori e funzionari dell’associazione.

Info e iscrizioni: direzione@confcommerciobergamo.it , 035.4120203