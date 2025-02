Libri per sognare, Simona Binni presenta Dammi la mano

Incontro online, moderato da Massimiliano Zazzo (Comix Revolution) mercoledì 12 febbraio alle 9

Proseguono gli incontri di Libri per Sognare 2025 con gli autori dei cinque titoli di letteratura per ragazzi selezionati dai librai e cartolibrai Confcommercio Bergamo. Gli appuntamenti, in programma fino a metà aprile, in modalità online per facilitare la partecipazione, riducendo anche i costi legati agli spostamenti degli studenti e la loro organizzazione, rappresentano un momento sempre atteso dai ragazzi. Un’ulteriore ispirazione per i 2mila ragazzi che partecipano al progetto, giunto alla nona edizione, nato per promuovere la lettura, favorendo il coinvolgimento attivo e creativo dei giovani studenti. Libri per Sognare interessa quest’anno nel suo complesso 41 istituti scolastici (di cui 1 fuori provincia, a Caravate – Varese), 103 classi e 2010 studenti. Mercoledì 12 febbraio, ore 9, Simona Binni presenta Dammi la mano (Edizioni Tunuè, nuova edizione 2024)- L’incontro- con due altre date: 12 marzo, ore 10 e 15 aprile, ore 11- è introdotto e moderato da Massimiliano Zazzi della Libreria Comix Revolution Bergamo. L’autrice, laureata in Psicologia dell’età evolutiva, è anche fumettista, diplomata alla Scuola romana di fumetti. Lavora come storyboard artist nella pubblicità, per il cloud di Telecom Italia. Dal 2013 collabora con il Giffoni Film Festival e con Roma Film Academy. Nella collana Tipitondi di Tunué ha pubblicato Anima e il vulcano, vincitore al Romics 2015 del premio come “miglior esordiente”, e Dammi la mano (2015). Nel 2016 esce, sempre per Tunué nella collana Prospero’s Books, Silverwood Lake e nel 2017 La memoria delle tartarughe marine. Dal 2019 è il coordinatore artistico della collana Ariel di Tunué, che affronta i temi del femminile e della parità di genere.

Il romanzo in immagini in concorso, Dammi la mano (Edizioni Tunuè, nuova edizione 2024), racconta la storia di due ragazzini ribelli, di una punizione esemplare, che si trasforma da scontro a incontro e scoperta reciproca. Jonathan e Maya, due ragazzini compagni di classe che provengono da contesti familiari difficili e a scuola sono spesso soggetti a richiami disciplinari, tanto che dopo una lite particolarmente accesa vengono convocati in presidenza. Il professor Dante ha in serbo per loro una punizione particolare: puliranno e riverniceranno un vecchio aereo donato dal sindaco alla scuola. Ogni giorno, alle 17, fino a che il lavoro non sarà completo. L’inizio non sarà dei più facili, e i primi giorni i ragazzi li passeranno a litigare, però mano a mano che il compito procederà, il loro diventerà un incontro, fatto di condivisione e di scoperta reciproca, di conoscenza e crescente confidenza che li porterà a uscire dalle rispettive solitudini, dall’equivoco dell’incomprensione tra adulti e ragazzi e dalla paura del mondo e di crescere