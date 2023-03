Giornata europea del gelato: il 24 marzo si celebra con l’apftelstrudel

L’iniziativa, promossa dai Gelatieri Bergamaschi, coinvolge 15 indirizzi golosi

Come nel resto d’Europa, anche a Bergamo, venerdì 24 marzo, si celebra la Giornata Europea del Gelato Artigianale. 15 gelaterie sparse in tutta la provincia partecipano alla giornata, esponendo in vetrina il gusto dell’anno: Apfelstrudel. La manifestazione quest’anno, all’undicesima edizione, è infatti dedicata all’Austria con il suo amatissimo strudel di mele. La ricetta ufficiale che tutti i gelatieri sono invitati a seguire e a interpretare con la propria creatività prevede un gelato a base bianca con polpa di mela, una leggera aromatizzazione di rum e limone, una spolverata di cannella, uva sultanina e pan grattato. L’iniziativa a livello provinciale è promossa dai Gelatieri Bergamaschi di Ascom Bergamo Confcommercio e mira a promuovere uno dei prodotti più amati al mondo.

“La Giornata Europea, istituita nel 2012, è l’unica Giornata che il Parlamento Europeo ha finora dedicato ad un alimento, perché il gelato artigianale rappresenta l’eccellenza in termini di qualità e sicurezza alimentare, valorizzando i prodotti agro-alimentari di ogni singolo stato membro- commenta Giorgia Mologni presidente dei Gelatieri Bergamaschi . La giornata è patrimonio di tutti i gelatieri e dell’intera filiera e sono proprio loro ad avere l’onore e l’onere di valorizzarla nel futuro”.

Ecco qui l’elenco delle gelaterie aderenti, riconoscibili dalla locandina dell’iniziativa in vetrina

Il dolce freddo– Albano Sant’Alessandro

Laboratorio Gelateria Franca Albino/Leffe

Gelateria Petite Fleur –Almenno San Salvatore

Mandorlacchio- Bergamo

Pasticceria e Gelateria Gamba– Dalmine

Gelateria artigianale di Nembro- Nembro

Bar Commercio –– Osio Sotto

Mologni Gelato-Paratico

Sottozero gelato & cioccolato- Rovetta

Gelateria Arlecchina –San Paolo d’Argon

Gelateria Rubis di Fachinetti Snc- Torre Boldone

La Crem– Vertova

Gelateria L’Oasi – Villongo

Il Gioppino – Zanica

Artigel Zanica