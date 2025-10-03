Festa dei nonni, i Gelatieri al Don Orione

Per la festa dei nonni- 2 ottobre – i Gelatieri Bergamaschi Confcommercio Bergamo hanno dedicato anche quest’anno un dolce pensiero agli ospiti delle case di riposo con coni e coppette di gelato artigianale. Una festa di condivisione con un alimento che non solo è goloso ma è anche raccomandato dai dietologi, per le sue proprietà, a partire dalla combinazione di proteine, lipidi e carboidrati, che ne fanno una merenda completa, perfetta per sostituire anche un pasto in caso, ad esempio, di inappetenza.

I Gelatieri bergamaschi con gli sponsor Lactis, Minetti 1980, Frigogelo e Carpigiani Iceberg hanno partecipato alla festa al Don Orione di Bergamo. Una festa all’insegna della musica, con invito esteso anche ai parenti, con l’intermezzo goloso a base di gelato artigianale, proposto nel tradizionale carretto nei gusti classici (fior di latte, crema, cioccolato e limone). Alla consegna hanno partecipato Sara Bosatelli, presidente Gelatieri Bergamaschi, con la vicepresidente Giorgia Mologni e gli sponsor, rappresentati da Giancarlo Personeni (Lactis), Bruno Fiorendi (Carpigiani-Iceberg) e Maura Misurini (Frigogelo). Un pomeriggio nella vetrata della struttura, con gli ospiti e le loro famiglie, il personale sanitario guidato da don Gianni Giarolo e il sacerdote della struttura don Luigino Pastrello, che si è divertito a provare a guidare, con qualche pedalata, il carretto vintage dei Gelatieri.

«Ci uniamo in città alla festa del Don Orione per rendere ancora più speciale la giornata dei nonni e delle loro famiglie, una pausa con musica e gelato. E’ un piacere vedere i sorrisi degli ospiti della struttura e portare felicità con il nostro carretto dei gelati- commenta Sara Bosatelli, presidente del Gruppo Gelatieri Confcommercio Bergamo-. Sul territorio porteremo coni e coppette nelle corsie e nelle sale per regalare agli anziani un piccolo momento di normalità e conforto con una merenda golosa nel giorno scelto per ringraziare tutti i nostri nonni. A questa iniziativa si somma come nelle edizioni precedenti la solidarietà delle 14 gelaterie del territorio che omaggeranno gli ospiti delle strutture per celebrare i nonni nella giornata a loro dedicata».