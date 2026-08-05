Ente Bilaterale Terziario, Alessandra Cereda presidenteLa affianca con il ruolo di vice Nicholas Pezzè

Rinnovo dell’Ente Bilaterale Terziario di Bergamo, organismo paritetico costituito da Confcommercio Bergamo, Filcams-Cgil Bergamo, Fisascat- Cisl Bergamo e Uiltucs Bergamo. Alessandra Cereda, presidente di Terziario Donna Confcommercio Bergamo, è la nuova presidente dell’Ente Bilaterale che rappresenta il commercio, in tutte le sue declinazioni. Ad affiancarla, con la carica di vicepresidente Nicholas Pezzè, segretario generale Filcams-Cgil Bergamo. «È un ruolo di responsabilità, in un momento in cui il commercio è chiamato ad affrontare sfide e trasformazioni importanti – commenta la neo presidente Alessandra Cereda –. L’Ente Bilaterale deve essere al fianco del commercio, alle prese con gravi difficoltà di reclutamento: con il rafforzamento dei contratti collettivi leader cresce infatti anche il ruolo della bilateralità, del welfare e dell’assistenza integrativa».
Tra i componenti del Consiglio Direttivo, in rappresentanza di Confcommercio Bergamo (oltre ad Alessandra Cereda): Ilaria Lecchi, Jacopo Descovich. In rappresentanza dei sindacati, compongono l’assemblea (oltre a Nicholas Pezzè): Guido Fratta (Fisascat-Cisl) e Anila Kaja Cenolli (Uiltucs-Uil).
Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti: Eugenio Magno (presidente) e Andrea Artina e Claudia Belotti (revisori).
Le nomine del nuovo direttivo hanno validità quadriennale.
Ente Bilaterale Terziario, Alessandra Cereda presidente
La affianca con il ruolo di vice Nicholas Pezzè
Rinnovo dell’Ente Bilaterale Terziario di Bergamo, organismo paritetico costituito da Confcommercio Bergamo, Filcams-Cgil Bergamo, Fisascat- Cisl Bergamo e Uiltucs Bergamo. Alessandra Cereda, presidente di Terziario Donna Confcommercio Bergamo, è la nuova presidente dell’Ente Bilaterale che rappresenta il commercio, in tutte le sue declinazioni. Ad affiancarla, con la carica di vicepresidente Nicholas Pezzè, segretario generale Filcams-Cgil Bergamo. «È un ruolo di responsabilità, in un momento in cui il commercio è chiamato ad affrontare sfide e trasformazioni importanti – commenta la neo presidente Alessandra Cereda –. L’Ente Bilaterale deve essere al fianco del commercio, alle prese con gravi difficoltà di reclutamento: con il rafforzamento dei contratti collettivi leader cresce infatti anche il ruolo della bilateralità, del welfare e dell’assistenza integrativa».