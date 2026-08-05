Ente Bilaterale Terziario, Alessandra Cereda presidenteLa affianca con il ruolo di vice Nicholas Pezzè

Rinnovo dell’Ente Bilaterale Terziario di Bergamo, organismo paritetico costituito da Confcommercio Bergamo, Filcams-Cgil Bergamo, Fisascat- Cisl Bergamo e Uiltucs Bergamo. Alessandra Cereda, presidente di Terziario Donna Confcommercio Bergamo, è la nuova presidente dell’Ente Bilaterale che rappresenta il commercio, in tutte le sue declinazioni. Ad affiancarla, con la carica di vicepresidente Nicholas Pezzè, segretario generale Filcams-Cgil Bergamo. «È un ruolo di responsabilità, in un momento in cui il commercio è chiamato ad affrontare sfide e trasformazioni importanti – commenta la neo presidente Alessandra Cereda –. L’Ente Bilaterale deve essere al fianco del commercio, alle prese con gravi difficoltà di reclutamento: con il rafforzamento dei contratti collettivi leader cresce infatti anche il ruolo della bilateralità, del welfare e dell’assistenza integrativa».

Tra i componenti del Consiglio Direttivo, in rappresentanza di Confcommercio Bergamo (oltre ad Alessandra Cereda): Ilaria Lecchi, Jacopo Descovich. In rappresentanza dei sindacati, compongono l’assemblea (oltre a Nicholas Pezzè): Guido Fratta (Fisascat-Cisl) e Anila Kaja Cenolli (Uiltucs-Uil).

Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti: Eugenio Magno (presidente) e Andrea Artina e Claudia Belotti (revisori).

Le nomine del nuovo direttivo hanno validità quadriennale.