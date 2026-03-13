Commercio e città, Bergamo prima in Lombardia per tenuta dei negozi e attivitàLa città è prima a livello regionale e terza, dopo Cuneo e Imperia, nel Nord Italia

L’Italia dei negozi di vicinato soffre, ma Bergamo è tra le città che hanno meglio contenuto la desertificazione commerciale a livello nazionale. È quanto emerge dall’undicesima edizione dell’Osservatorio “Città e demografia d’impresa” di Confcommercio, che ha analizzato l’evoluzione del tessuto commerciale in 122 comuni medio-grandi italiani tra il 2012 e il 2025. A livello nazionale (Elaborazione Ufficio Studi Confcommercio su dati Centro Studi Camere di Commercio Tagliacarne), il quadro è severo: sono spariti 156mila punti vendita del commercio fisso e ambulante, mentre sono cresciute solo le attività di alloggio e ristorazione (+19mila). Il commercio online, parallelamente, ha segnato un balzo del +187%.

Nonostante il trend negativo globale, Bergamo si distingue in positivo. La città ha registrato una riduzione complessiva delle attività di commercio al dettaglio alimentare e non alimentare pari al -21,1% . Tuttavia, nonostante questo dato resti preoccupante, Bergamo si posiziona al 20° posto a livello nazionale, risultando la prima città in Lombardia (tra quelle di medie dimensioni) e la terza in tutto il Nord Italia per capacità di tenuta, dietro solo a Cuneo e Imperia. Il dato fotografa la situazione al 2025, in evoluzione dal 2012, in un quadro in costante cambiamento, dato il clima di forte instabilità. La trasformazione urbana si innesta infatti in un quadro economico complesso: “ Il 2026 si era aperto con stime moderatamente positive. L’ ultima congiuntura Confcommercio delinea una crescita contenuta, come la previsione di un PIL allo 0,9% e l’inflazione tra l’1 e l’1,2%- sottolinea Luciano Patelli, vicepresidente vicario Confcommercio Bergamo-. Ma il panorama attuale risente di forti incertezze sul piano internazionale. Le tensioni geopolitiche in Medio Oriente e il conflitto con l’Iran minacciano le catene di approvvigionamento e i costi energetici, mantenendo estremamente fragile la ripresa della fiducia e dei consumi. E questo purtroppo temo che inciderà ulteriormente sulla tenuta delle nostre imprese”. La trasformazione del tessuto urbano bergamasco è in atto da tempo: “Nel centro storico si registra la chiusura prevalente di negozi di abbigliamento, calzature e profumerie. sottolinea Oscar Fusini, direttore Confcommercio Bergamo-. Fuori dal centro storico a soffrire maggiormente sono i negozi di alimentari, le librerie, le edicole, i negozi di giocattoli, i benzinai, oltre a mobilifici e ferramenta. Trainati dai flussi turistici, crescono ovunque, sia in centro che fuori, i ristoranti, le attività da asporto e le imprese ricettive extralberghiere (b&b e affitti brevi). Risultano invece in calo i bar tradizionali. Come Confcommercio Bergamo prosegue il monitoraggio in tutta la provincia e in tutti i comuni bergamaschi rispetto ai tre indici di vivibilità, vivacità e prossimità che presenteremo nei prossimi giorni. L’economia di prossimità è un bene di tutti, che merita di essere difeso affinché le nostre città restino luoghi da abitare e vivere”.

Le cinque proposte per la politica attraverso il progetto Cities

Per contrastare la desertificazione commerciale e valorizzare il ruolo del terziario di mercato, Confcommercio promuove il progetto Cities e lancia un appello ai comuni. Cinque le principali proposte concrete, su cui la Confederazione, anche alla luce della consolidata collaborazione con Anci, chiede ai sindaci e assessori di avviare un confronto costruttivo. “Dal valore dei negozi alla cabina di regia per lo sviluppo economico e urbanistico, all’analisi dei flussi pedonali e alla disciplina dell’offerta commerciale nelle aree sensibili. Non senza una gestione attiva dei locali sfitti, con censimenti e valorizzazione delle vetrine vuote– sottolinea Luciano Patelli-. Queste proposte vogliono essere un’agenda aperta per il dialogo, una traccia di lavoro condiviso: le economie di prossimità sono un pilastro delle città contemporanee, un bene comune che merita di essere riconosciuto e rafforzato. La posta in gioco è la qualità della vita urbana, la coesione sociale, la capacità delle nostre città di rimanere luoghi abitabili e a misura di comunità”.