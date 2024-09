Bomba d’acqua, esplode la solidarietà tra ristoratori

Il Taiocchi di Curno invita tutti i clienti a scegliere la Trattoria Falconi di Ponteranica, che ha subito ingenti danni per il maltempo

Ovidiu Barberiu, consigliere Gruppo Ristoratori Confcommercio, imprenditore di Taiocchi di Curno e Taiocchino di Bergamo, lancia un appello via social per aiutare i colleghi della Trattoria Falconi di Ponteranica. Si apre con la provocazione “Nemici o Amici?” la newsletter del ristorante, ma si sa che la rivalità verrà subito spazzata via, anche graficamente, in nome dell’amicizia e solidarietà tra colleghi. Le immagini pubblicate sulla pagina Instagram dalla Trattoria Falconi hanno portato all’iniziativa spontanea e solidale nei confronti dell’attività da parte della storica insegna Taiocchi di Curno e Taiocchino di Via XXIV Maggio. Nell’accorato messaggio, Ovidiu Barberiu scrive: “Mi dispiace molto vedere un’attività, soprattutto ristorativa, in grande difficoltà dopo un fenomeno naturale di così grande portata. E da collega e umano ti devo chiedere questo favore: se mai hai pensato di venire a mangiare al Taiocchi o al Taiocchino questo mese devi cambiare rotta: non venire da noi, noi stiamo bene, non abbiamo subito alcun danno e non siamo a rischio chiusura. Loro, invece, si trovano in una situazione decisamente più complicata. Io mi impegno a mangiare al Falconi per tutto il mese di settembre, ogni volta che deciderò di cenare fuori. E fidati, io mangio spesso fuori: un po’ per vizio, un po’ per provare cose nuove. Aiutami ad aiutarli! Questo messaggio è per Marco e la sua famiglia: Se mai leggerai questa mail, anche se non siamo amici, sono davvero fiero e felice di condividere con te la scena della ristorazione bergamasca. Tornando a noi, non ti resta che prenotare un tavolo alla Trattoria Falconi in via Valbona 81, Ponteranica. E se mi mandi una foto della tua visita al Falconi, via mail, ti offrirò il dolce la prossima volta che verrai a trovarci!”. Un’iniziativa solidale che ha particolarmente colpito il collega Marco Falconi che sta lavorando sodo con la sua famiglia per poter riaprire al più presto l’attività.